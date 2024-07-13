Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в детском лагере "STAR TIME" в Испании, украинские дети оказались в невыносимых условиях. Во время визита представителя украинского посольства было обнаружено, что дети живут в ненадлежащих условиях, в частности, в полиэтиленовых палатках при высокой температуре без доступа к питьевой воде, еде или средствам гигиены. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Моя Представительница в Королевстве Испания Люсия Задорожная получила сообщение с жалобами от детей, которые находились в детском лагере "STAR TIME", организованном украинцами. Вместе с Консулом Украины в Малаге Люсия Задорожная посетила лагерь с мониторинговым визитом. Выяснилось, что дети находятся в помещениях с нарушением санитарных норм, не имеют доступа к туалету, питьевой воде, еде и средствам гигиены. Детей разместили в полиэтиленовых палатках, в которых невозможно находиться из-за высокой температуры, из-за чего им стало плохо - пишет Лубинец.

По его словам Администрация в течение суток не отвечала на звонки напуганных родителей, которые находятся в Украине. Владелец лагеря пообещал исправить все недостатки, однако этого не произошло! На детей, которые жаловались, начали давить и угрожать выселением.

После приезда местной полиции владелец заявил родителям, что больше не несет ответственности за детей и они могут их забирать. Он угрожает "выбросить" детей из лагеря и принудительно отвезти в аэропорт всех недовольных. За отдых в этом лагере родители заплатили около 2 тысяч евро за ребенка, чтобы дети отдохнули от воздушных тревог и обстрелов. Вместо этого они стали заложниками недобросовестных организаторов! - подчеркнул он.

Омбудсмен обратился в МИД Украины с просьбой поручить Посольству Украины в Королевстве Испания принять все необходимые меры для защиты прав детей. В частности отметил необходимость обратиться в местные органы власти и правоохранителей для надлежащего реагирования, чтобы дети были в безопасности и подобные случаи не повторились в дальнейшем.

Напомним

В польской столице состоялось торжественное открытие летнего лагеря для детей из Украины "SUNFLOWER Camp for Ukrainian Refugee Children, Warsaw 2024", это уже третий сезон летних лагерей для почти 300 детей из Украины.