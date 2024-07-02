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У Варшаві відкрили літній табір для українських дітей

Київ • УНН

 • 27888 перегляди

У Варшаві відбулося урочисте відкриття літнього табору "SUNFLOWER Camp for Ukrainian Refugee Children, Warsaw 2024" для майже 300 дітей з України, що надасть їм можливість провести час у позитивній атмосфері рідної мови, традицій, взаємної підтримки, дружби та простору для розвитку.

У Варшаві відкрили літній табір для українських дітей

У польській столиці відбулося урочисте відкриття літнього табору для дітей з України "SUNFLOWER Camp for Ukrainian Refugee Children, Warsaw 2024", це вже третій сезон літніх таборів для майже 300 дітей з України. Про це повідомило посольство України у Польщі у Facebook, пише УНН.

Завдяки людяності та доброзичливості спонсорів, організаторів та вихователів, українські діти вже третій сезон поспіль мають можливість проводити час у позитивній атмосфері з рідною мовою, традиціями, взаємної підтримки, дружби, з простором для розвитку – тобто почуватися "як вдома,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Цього року діти проведуть час під дахом "Warsaw Montessori High School".

Зазначається. що у церемонії відкриття взяли участь: перший секретар Посольства Микола Грановський, заслужений артист України Сергій Бережко, засновник "Warsaw Montessori High School" Малгожата Тарновська, директор "Warsaw Montessori High School" Агнешка Гаєвська, керівник проекту „SUNFLOWER Camp for Ukrainian Refugee Children, Warsaw 2024" Яґна Кофта та її заступниця Анна Коваль.

В онлайн-режимі до заходу приєдналися спонсори проекту зі США Гаррі та Еллен Вассерон.

Відкриваючи першу зміну літнього табору "SUNFLOWER Camp for Ukrainian Refugee Children, Warsaw 2024", Микола Грановський подякував організаторам табору та керівництву "Warsaw Montessori High School" за можливість українським дітям провести чудовий період влітку цього року, а також підкреслив, що цьогорічний літній табір "SUNFLOWER Camp" плідно продовжить досвід попередніх років і принесе найвище задоволення для вихователів, батьків та дітей з України, що буде приводом для гордості та великого морального задоволення, що завдяки взаємній підтримці, українські діти проведуть час в атмосфері дружби, добра та в середовищі рідної мови й традицій.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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