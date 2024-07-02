В Варшаве открыли летний лагерь для украинских детей

В польской столице состоялось торжественное открытие летнего лагеря для детей из Украины "SUNFLOWER Camp for Ukrainian Refugee Children, Warsaw 2024", это уже третий сезон летних лагерей для почти 300 детей из Украины. Об этом сообщило посольство Украины в Польше в Facebook, пишет УНН.

Благодаря человечности и доброжелательности спонсоров, организаторов и воспитателей, украинские дети уже третий сезон подряд имеют возможность проводить время в позитивной атмосфере с родным языком, традициями, взаимной поддержки, дружбы, с пространством для развития - то есть чувствовать себя "как дома", - говорится в сообщении.

Детали

В этом году дети проведут время под крышей "Warsaw Montessori High School".

Отмечается. что в церемонии открытия приняли участие: первый секретарь Посольства Николай Грановский, заслуженный артист Украины Сергей Бережко, основатель "Warsaw Montessori High School" Малгожата Тарновская, директор "Warsaw Montessori High School" Агнешка Гаевская, руководитель проекта "SUNFLOWER Camp for Ukrainian Refugee Children, Warsaw 2024" Ягна Кофта и ее заместитель Анна Коваль.

В онлайн-режиме к мероприятию присоединились спонсоры проекта из США Гарри и Эллен Вассерон.

Открывая первую смену летнего лагеря "SUNFLOWER Camp for Ukrainian Refugee Children, Warsaw 2024", Николай Грановский поблагодарил организаторов лагеря и руководство "Warsaw Montessori High School" за возможность украинским детям провести замечательный период летом этого года, а также подчеркнул, что нынешний летний лагерь "SUNFLOWER Camp" плодотворно продолжит опыт предыдущих лет и принесет наивысшее удовольствие для воспитателей, родителей и детей из Украины, что будет поводом для гордости и большого морального удовлетворения, что благодаря взаимной поддержке, украинские дети проведут время в атмосфере дружбы, добра и в среде родного языка и традиций.

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