Более половины опрошенных среди украинцев родителей в Польше считают, что их дети получают одинаковые возможности в польских школах и имеют достаточные условия для успешной адаптации, хотя треть сообщила, что сталкивается с дискриминацией, согласно исследованию образовательной платформы Mathema, пишет УНН.

Детали

"Треть родителей ответила, что они лично, или их дети сталкивались с дискриминацией в украинских детей в польских школах. 60,3% отметили, что дискриминации не испытывали, а 9% затруднились ответить на вопрос", - говорится в результатах исследования.

При этом, согласно результатам, более половины родителей (51,3%) считают, что польские и украинские ученики получают одинаковые возможности в школе. Еще 28,2% выбрали вариант "Скорее да". Лишь 5,1% родителей считают, что возможности для детей отличаются.

Также почти 60% родителей убеждены, что украинские дети имеют достаточные условия, чтобы успешно адаптироваться к польской образовательной среде. Только 3,8% считают, что такие условия отсутствуют.

39,7% родителей считают, что уровень безопасности и защищенности украинских детей высокий. Еще 48,7% ответили, что ученики скорее в безопасности, чем нет. 1,3% считают, что дети скорее в опасности, а 6,4% выбрали ответ "Дети незащищены от опасности".

Большинство родителей положительно оценили качество образования в Польше. 33,3% родителей довольны качеством образования, еще 26,9% считают, что скорее довольны и только 3,8% выразили недовольство польской системой образования.

59% опрошенных хотя бы раз нанимали репетитора для дополнительных занятий, чтобы догнать успехи в местной школе, 41% - не нанимали репетиторов.

Дополнение

С 1 сентября 2024 года все украинские школьники, проживающие в Польше, будут обязаны посещать местные школы. Это решение направлено на интеграцию украинских детей в польскую образовательную среду и их адаптацию к новым условиям обучения. Министерство образования Польши готовит соответствующий законопроект.

Согласно новым правилам, для украинских детей, которые будут учиться в польских школах, будут проводить специальные уроки по украинскому языку, для чего планируется трудоустроить украинских учителей с облегченной процедурой нострификации дипломов. Также украинских детей будут обучать европейской интеграции, что будет полезно в контексте будущего вступления Украины в Европейский Союз.

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Справочно

Украинские родители, чьи дети уже учатся в Польше, поделились своими впечатлениями о польском образовании. Опрос проводили среди клиентов Mathema, а также среди клиентов онлайн-школы английского языка AllRight, которые проживают в Польше.