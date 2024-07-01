Українські батьки оцінили польську освіту: 30,8% повідомили про випадки дискримінації, 60,3% зазначили, що її не відчували

Понад половина опитаних серед українців батьків у Польщі вважають, що їхні діти отримують однакові можливості в польських школах і мають достатні умови для успішної адаптації, хоча третина повідомила, що стикається з дискримінацією, згідно з дослідженням освітньої платформи Mathema, пише УНН.

Деталі

"Третина батьків відповіла, що вони особисто, або їх діти стикалися з дискримінацією в українських дітей в польських школах. 60,3% зазначили, що дискримінацій не відчували, а 9% не змогли відповісти на питання", - ідеться у результатах дослідження.

При цьому, згідно з результатами, більш ніж половина батьків (51,3%) вважають, що польські та українські учні отримують однакові можливості в школі. Ще 28,2% обрали варіант "Скоріше так". Лише 5,1% батьків вважають, що можливості для дітей відрізняються.

Також майже 60% батьків переконані, що українські діти мають достатні умови, щоб успішно адаптуватися до польського освітнього середовища. Лише 3,8% вважать, що такі умови відсутні.

39,7% батьків вважають, що рівень безпеки та захищеності українських дітей високий. Ще 48,7% відповіли, що учні скоріше в безпеці, ніж ні. 1,3% вважають, що діти скоріше у небезпеці, а 6,4% обрали відповідь "Діти незахищені від небезпеки".

Більшість батьків позитивно оцінили якість освіти в Польщі. 33,3% батьків задоволені якістю освіти, ще 26,9% вважають, що скоріше задоволені та лише 3,8% висловили незадоволення польською системою освіти.

59% опитаних хоча б раз наймали репетитора для додаткових занять, щоб наздогнати успіхи в місцевій школі, 41% - не наймали репетиторів.

Доповнення

З 1 вересня 2024 року всі українські школярі, які проживають у Польщі, будуть зобов’язані відвідувати місцеві школи. Це рішення спрямоване на інтеграцію українських дітей у польське освітнє середовище та їх адаптацію до нових умов навчання. Міністерство освіти Польщі готує відповідний законопроєкт.

Згідно з новими правилами, для українських дітей, які навчатимуться в польських школах, будуть проводити спеціальні уроки з української мови, для чого планується працевлаштувати українських вчителів з полегшеною процедурою нострифікації дипломів. Також українських дітей будуть навчати європейської інтеграції, що буде корисно в контексті майбутнього вступу України до Європейського Союзу.

У Польщі українських дітей-біженців хочуть зобов’язати піти до місцевих шкіл: уже готують законопроект

Довідково

Українські батьки, чиї діти вже навчаються в Польщі, поділилися своїми враженнями про польську освіту. Опитування проводили серед клієнтів Mathema, а також серед клієнтів онлайн-школи англійської мови AllRight, які проживають в Польщі.