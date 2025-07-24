33 человека пострадали от атаки рф на Харьков

В Харькове до 33 возросло количество пострадавших от российского удара КАБами, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в четверг, пишет УНН.

До 33-х возросло количество пострадавших - написал Терехов.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в частности, медицинская помощь понадобилась двум детям - 10-летняя девочка получила острую реакцию на стресс, у 17-летнего парня - взрывные ранения с повреждением головы.

"В больницы доставлены 5 пострадавших, среди них 33-летняя женщина - в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь медиков", - написал Синегубов в Telegram.

По данным ГСЧС, в результате удара рф по Харькову на одной из локаций выбиты стекла в многоквартирных домах, загорелось 7 автомобилей. На другой - в гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковые автомобили. Также в результате удара загорелось гражданское предприятие.

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