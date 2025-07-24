33 человека пострадали от атаки рф на Харьков
Киев • УНН
В Харькове возросло количество пострадавших от российского удара КАБами до 33 человек, среди них двое детей. Пятеро пострадавших госпитализированы, одна женщина в тяжелом состоянии.
В Харькове до 33 возросло количество пострадавших от российского удара КАБами, сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в четверг, пишет УНН.
До 33-х возросло количество пострадавших
По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в частности, медицинская помощь понадобилась двум детям - 10-летняя девочка получила острую реакцию на стресс, у 17-летнего парня - взрывные ранения с повреждением головы.
"В больницы доставлены 5 пострадавших, среди них 33-летняя женщина - в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая помощь медиков", - написал Синегубов в Telegram.
По данным ГСЧС, в результате удара рф по Харькову на одной из локаций выбиты стекла в многоквартирных домах, загорелось 7 автомобилей. На другой - в гаражном кооперативе повреждены гаражи и легковые автомобили. Также в результате удара загорелось гражданское предприятие.
Зеленский показал последствия российского удара по Харькову24.07.25, 13:15 • 1218 просмотров