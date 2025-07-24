33 людей постраждали від атаки рф на Харків

У Харкові до 33 зросла кількість постраждалих від російського удару КАБами, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у четвер, пише УНН.

До 33-х зросла кількість постраждалих - написав Терехов.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, зокрема, медична допомога знадобилася двом дітям - 10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес, у 17-річного хлопця - вибухові поранення з пошкодженням голови.

"До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка – у важкому стані. Усім надається необхідна допомога медиків", - написав Синєгубов у Telegram.

За даними ДСНС, внаслідок удару рф по Харкову на одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, загорілося 7 автомобілів. На іншій - у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики. Також внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство.

Зеленський показав наслідки російського удару по Харкову