33 людей постраждали від атаки рф на Харків
Київ • УНН
У Харкові зросла кількість постраждалих від російського удару КАБами до 33 осіб, серед них двоє дітей. П'ятеро постраждалих госпіталізовано, одна жінка у важкому стані.
У Харкові до 33 зросла кількість постраждалих від російського удару КАБами, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у четвер, пише УНН.
До 33-х зросла кількість постраждалих
За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, зокрема, медична допомога знадобилася двом дітям - 10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес, у 17-річного хлопця - вибухові поранення з пошкодженням голови.
"До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка – у важкому стані. Усім надається необхідна допомога медиків", - написав Синєгубов у Telegram.
За даними ДСНС, внаслідок удару рф по Харкову на одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, загорілося 7 автомобілів. На іншій - у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики. Також внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство.
Зеленський показав наслідки російського удару по Харкову24.07.25, 13:15 • 1686 переглядiв