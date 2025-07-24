33 людей постраждали від атаки рф на Харків

$41.770.00
48.980.12
ukenru
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
11:10 • 2286 перегляди
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
08:34 • 15956 перегляди
Політолог про перемовини в Стамбулі: Трамп має "зчитати" їх як знущання з себе
07:16 • 31701 перегляди
ЄС закликав Китай тиснути на путіна для припинення війни рф проти України
23 липня, 20:24 • 46116 перегляди
"Держава не заважатиме тим, хто працює чесно": уряд затвердив мораторій на перевірки бізнесу
23 липня, 20:09 • 78902 перегляди
Пентагон та Держдеп США схвалили продаж Україні військової допомоги на 322 млн доларів
23 липня, 20:05 • 57066 перегляди
Наймолодшому - 27 років, найстаршому - 66 років. Частина була у неволі понад 3 роки: деталі звільнення із полону захисників України
23 липня, 19:49 • 47876 перегляди
Понад 1,2 тис. людей візьмуть участь в обміні між Україною та рф – Умєров
23 липня, 16:26 • 72853 перегляди
Всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть: Зеленський запропонує Раді законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку”
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 133058 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 12:48 • 62631 перегляди
Держслужбовець під слідством: чому кейс Зими — репутаційний ризик для Нацбанку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.4м/с
35%
748мм
Популярнi новини
Україна висунула три ключові пріоритети на переговорах у Стамбулі - Умєров24 липня, 01:40 • 48179 перегляди
Одеський Привоз охоплений вогнем після ворожої атаки24 липня, 02:54 • 45524 перегляди
Ворожа атака зруйнувала 9-поверхівку в Одесі, є загроза обвалу24 липня, 04:30 • 55520 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 41930 перегляди
Міненерго: ворог масовано атакував ТЕС08:03 • 31689 перегляди
Публікації
Гігантські зграї сарани заполонили південь України: екологи назвали причини та загрози
Ексклюзив
11:10 • 2270 перегляди
Імітація боротьби за пацієнтів: як нардеп Кузьміних перетворив підкомітет з фармації на інструмент лобізму олігархів06:41 • 42056 перегляди
Mirage-2000: інцидент без постраждалих і перевірка системи на міцність - українська авіація діє злагоджено
Ексклюзив
23 липня, 16:25 • 133052 перегляди
Інструмент збереження бізнесу: юристи про переваги превентивної реструктуризації для компаній і банків
Ексклюзив
23 липня, 10:37 • 216277 перегляди
Третій раунд переговорів у Стамбулі: які головні цілі та чого варто очікувати23 липня, 06:28 • 272413 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Київська область
Одеса
Реклама
УНН Lite
Брюс Вілліс не може говорити, читати та ходити через погіршення стану - ЗМІ22 липня, 16:54 • 162688 перегляди
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 282230 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 367614 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 372997 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 362634 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Дія (сервіс)
The New York Times
IRIS-T

33 людей постраждали від атаки рф на Харків

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

У Харкові зросла кількість постраждалих від російського удару КАБами до 33 осіб, серед них двоє дітей. П'ятеро постраждалих госпіталізовано, одна жінка у важкому стані.

33 людей постраждали від атаки рф на Харків

У Харкові до 33 зросла кількість постраждалих від російського удару КАБами, повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у четвер, пише УНН.

До 33-х зросла кількість постраждалих

- написав Терехов.

За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, зокрема, медична допомога знадобилася двом дітям - 10-річна дівчинка зазнала гострої реакції на стрес, у 17-річного хлопця - вибухові поранення з пошкодженням голови.

"До лікарень доставлено 5 постраждалих, серед них 33-річна жінка – у важкому стані. Усім надається необхідна допомога медиків", - написав Синєгубов у Telegram.

За даними ДСНС, внаслідок удару рф по Харкову на одній з локацій вибиті шибки у багатоквартирних будинках, загорілося 7 автомобілів. На іншій - у гаражному кооперативі пошкоджені гаражі та легковики. Також внаслідок удару зайнялося цивільне підприємство.

Зеленський показав наслідки російського удару по Харкову24.07.25, 13:15 • 1686 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9