30% Николаева восстановлено, инфраструктура опережает жилье - Ким

В Николаеве уже восстановлено около 30% всего разрушенного на фоне войны. Инфраструктура восстанавливается быстрее жилья. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Восстановление продолжается, но из-за того, что концентрация сейчас больше на производстве оружия, поэтому темы немного замедлялись, в том числе и потому, что помощь западных партнеров больше сконцентрирована на нашей обороне. Но если говорить в целом, то у нас около 30% всего отстроено и восстановлено, но это не пропорционально. Больше восстановлено инфраструктуры и чуть меньше жилья - рассказал в эфире Ким.

Напомним

В рамках проекта "Армия восстановления", по состоянию на 29 апреля, к выполнению общественно полезных работ привлекли более 118 тысяч безработных.