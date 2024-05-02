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30% у Миколаєві відновлено, інфраструктура випереджає житло - Кім

30% у Миколаєві відновлено, інфраструктура випереджає житло - Кім

Київ • УНН

 • 52238 перегляди

У Миколаєві було відновлено близько 30% інфраструктури та житла, зруйнованих під час війни, причому інфраструктура відбудовувалася швидше, ніж житло.

У Миколаєві вже відновлено близько 30% всього зруйнованого на тлі війни. Інфраструктура відновлюється швидше за житло. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

"Відбудова триває, але через те, що концентрація зараз більше на виробництві зброї, тому теми трохи сповільнювались, у тому числі і через те, що допомога західних партнерів більше сконцентрована на нашій обороні. Але якщо говорити на загал, то у нас близько 30% всього відбудовано та відновлено, але це не пропорційно. Більше відновлено інфраструктури та трохи менше житла

- розповів у ефірі Кім.

Нагадаємо

У межах проєкту "Армія відновлення", станом на 29 квітня, до виконання суспільно корисних робіт залучили понад 118 тисяч безробітних.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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