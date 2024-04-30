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До "Армії відновлення" залучили майже 120 тисяч українців

До "Армії відновлення" залучили майже 120 тисяч українців

Київ • УНН

 • 72788 перегляди

Станом на 29 квітня 2024 року Державна служба зайнятості видала 118 152 направлення безробітним на громадські роботи в рамках проєкту "Армія відновлення", при цьому найбільше направлень видала Харківська область - 21 983.

В рамках проєкту "Армія відновлення", станом на 29 квітня, до виконання суспільно корисних робіт залучили понад 118 тисяч безробітних. Про це пише УНН з посиланням на Держслужбу зайнятості.

Деталі 

Зазначається, що станом на 29 квітня 2024 року, починаючи з 1 жовтня 2022 року, Держслужба зайнятості видала 118 152 направлень на виконання суспільно корисних робіт, найбільше - у Харківській області (21 983 направлення).

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Також серед регіонів із найбільшою кількістю залучених безробітних - Донецька (14 158 направлень), Київська (13 537), Полтавська (12 878) та Чернігівська (12 854) області. Загалом до проєкту долучились 19 регіонів.

При цьому на виплату заробітної плати за участь в урядовому проєкті "Армія відновлення" вже направлено 838 млн грн.

Топ-5 найоплачуваніших професій: де отримують найбільше і найменше08.03.24, 11:58 • 24305 переглядiв

Доповнення

У відомстві пояснюють, що види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Керівництво областей визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це Центр зайнятості, який пропонує безробітним, що стоять на обліку в центрі, долучитись до виконання таких робіт. Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт.

При цьому оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 10 050 грн в разі роботи повний місяць. З 1 січня 2024 року оплата зросла до 10 650 грн, з 1 квітня 2024 року - до 12 тис грн. 

Нагадаємо

З 1 квітня мінімальна заробітна плата в Україні зросла до 8 тисяч гривень, у зв'язку з цим збільшились компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштування зареєстрованих безробітних.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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