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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев

В "Армию восстановления" привлекли почти 120 тысяч украинцев

Киев  •  УНН

30 апреля 2024, 01:03  •  2348 просмотра

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По состоянию на 29 апреля 2024 года Государственная служба занятости выдала 118 152 направления безработным на общественные работы в рамках проекта "Армия восстановления", при этом больше всего направлений выдала Харьковская область - 21 983.

В рамках проекта "Армия восстановления", по состоянию на 29 апреля, к выполнению общественно полезных работ привлекли более 118 тысяч безработных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госслужбу занятости.

Детали 

Отмечается, что по состоянию на 29 апреля 2024 года, начиная с 1 октября 2022 года, Госслужба занятости выдала 118 152 направлений на выполнение общественно полезных работ, больше всего - в Харьковской области (21 983 направления).

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Также среди регионов с наибольшим количеством привлеченных безработных - Донецкая (14 158 направлений), Киевская (13 537), Полтавская (12 878) и Черниговская (12 854) области. Всего к проекту присоединились 19 регионов.

При этом на выплату заработной платы за участие в правительственном проекте "Армия восстановления" уже направлено 838 млн грн.

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Дополнение

В ведомстве объясняют, что виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона.

Руководство областей определяет, какие работы нужны в регионе, сообщает об этом Центр занятости, который предлагает безработным, стоящим на учете в центре, приобщиться к выполнению таких работ. С этими людьми заключается срочный трудовой договор на период выполнения работ.

При этом оплата осуществляется в соответствии с отработанным временем в размере не менее 10 050 грн в случае работы полный месяц. С 1 января 2024 года оплата выросла до 10 650 грн, с 1 апреля 2024 года - до 12 тыс грн. 

Напомним

С 1 апреля минимальная заработная плата в Украине выросла до 8 тысяч гривен, в связи с этим увеличились компенсационные выплаты работодателям за трудоустройство зарегистрированных безработных.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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