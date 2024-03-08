Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий: где получают больше и меньше всего

В четвертом квартале 2023 года рейтинг профессий с наибольшими зарплатами в Украине возглавил ІТ-сектор, антирейтинг же возглавили библиотекари и архивариусы, свидетельствуют данные Госстата, пишет УНН.

Детали

По итогам четвертого квартала 2023 года, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата достигла 19 231 грн. Если сравнивать с показателями предыдущего квартала, то показатель повысился на 1 294 грн, или на 7%.

В пятерку самых высокооплачиваемых профессий вошли:

- Информация и телекоммуникации - 41 326 грн.

- Финансовая и страховая деятельность - 37 477 грн.

- Авиационный транспорт - 36 290 грн.

- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 28 516 грн.

- Профессиональная, научная и техническая деятельность - 25 860 грн.

Самые низкие зарплаты получают люди с профессиями:

- Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 12 204 грн.

- Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений - 12 627 грн.

- Почтовая и курьерская деятельность - 13 402 грн.

- Образование - 13 500 грн.

- Временное размещение и организация питания - 13 539 грн.

С низкой занятостью и низкими зарплатами: в НБУ говорят, рынок труда "стабилизировался"