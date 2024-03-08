Топ-5 самых высокооплачиваемых профессий: где получают больше и меньше всего
Киев • УНН
В четвертом квартале 2023 года самые высокие зарплаты в Украине были в ІТ-секторе, а самые низкие - у библиотекарей и архивистов, согласно данным Государственной службы статистики.
В четвертом квартале 2023 года рейтинг профессий с наибольшими зарплатами в Украине возглавил ІТ-сектор, антирейтинг же возглавили библиотекари и архивариусы, свидетельствуют данные Госстата, пишет УНН.
Детали
По итогам четвертого квартала 2023 года, по данным Госстата, среднемесячная заработная плата достигла 19 231 грн. Если сравнивать с показателями предыдущего квартала, то показатель повысился на 1 294 грн, или на 7%.
В пятерку самых высокооплачиваемых профессий вошли:
- Информация и телекоммуникации - 41 326 грн.
- Финансовая и страховая деятельность - 37 477 грн.
- Авиационный транспорт - 36 290 грн.
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование - 28 516 грн.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность - 25 860 грн.
Самые низкие зарплаты получают люди с профессиями:
- Функционирование библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 12 204 грн.
- Деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений - 12 627 грн.
- Почтовая и курьерская деятельность - 13 402 грн.
- Образование - 13 500 грн.
- Временное размещение и организация питания - 13 539 грн.
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