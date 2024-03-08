Топ-5 найоплачуваніших професій: де отримують найбільше і найменше
Київ • УНН
У четвертому кварталі 2023 року найвищі зарплати в Україні були в ІТ-секторі, а найнижчі - у бібліотекарів та архівістів, згідно з даними Державної служби статистики.
У четвертому кварталі 2023 року рейтинг професій із найбільшими зарплатами в Україні очолив ІТ-сектор, антирейтинг ж очолили бібліотекарі та архіваріуси, свідчать дані Держстату, пише УНН.
Деталі
За підсумками четвертого кварталу 2023 року, за даними Держстату, середньомісячна заробітна плата сягнула 19 231 грн. Якщо порівнювати з показниками попереднього кварталу, то показник підвищився на 1 294 грн, або ж на 7%.
До п’ятірки найоплачуваніших професій увійшли:
· Інформація та телекомунікації - 41 326 грн.
· Фінансова та страхова діяльність - 37 477 грн.
· Авіаційний транспорт - 36 290 грн.
· Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування - 28 516 грн.
· Професійна, наукова та технічна діяльність - 25 860 грн.
Найнижчі зарплати отримують люди з професіями:
· Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 12 204 грн.
· Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг - 12 627 грн.
· Поштова та кур'єрська діяльність - 13 402 грн.
· Освіта - 13 500 грн.
· Тимчасове розміщування й організація харчування - 13 539 грн.
З низькою зайнятістю та низькими зарплатами: у НБУ кажуть, ринок праці "стабілізувався"28.10.22, 17:52 • 178067 переглядiв