3 августа: Всемирный день арбуза, Международный день блюза, Международный день блюза

Сегодня, третьего августа, все любители арбузов могут присоединиться к событию, которое посвящено этой ягоде. Считается, что День арбуза впервые начали проводить в США, а впоследствии этот праздник распространился по всему миру, пишет УНН.

Родиной арбуза долгое время считалась Южная Африка. Однако, последние генетические исследования показали, что арбузы появились в Северо-восточной части Африки.

По данным ученых, выращивать арбузы начали в Древнем Египте.

В Европу арбузы впервые попали во время крестовых походов. В XVII веке в Англии их начали выращивать в теплицах и парниках.

Арбуз на 90% состоит из воды, из-за чего обладает прекрасным мочегонным действием. Также в арбузе содержится много витамина В9, который предупреждает возникновение болезней печени.

Крупнейшими экспортерами арбузов в мире являются Испания, Мексика, Марокко, Италия, США.

До полномасштабного российского вторжения в Украине ежегодно выращивалось более 440 тысяч тонн арбузов. Около 40% урожая арбузов в Украине давала Херсонская область.

В последние годы Украина вошла в 30-ку ведущих экспортеров арбузов.

Поклонники романтической музыки в первую субботу августа имеют возможность отпраздновать Международный день блюза.

Блюз - это жанр вокального и инструментального музыкального искусства, принадлежащий главным образом к джазу. Блюз возник на юге США во второй половине XIX века на основе африканских музыкальных традиций.

Третьего августа во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные Дню распространения информации о синдроме гвоздики.

Синдром гвоздики - это редкое врожденное заболевание, которое проявляется в детском возрасте и характеризуется аномалиями в костях, суставах или кровеносных сосудах. Заболевание возникает из-за мутации в гене PIK3CA. Чем раньше врачи смогут диагностировать симптомы, тем эффективнее будет лечение.

Сейчас на планете зафиксировано около 200 случаев этой болезни.

Еще одно сегодняшнее важное событие - Международный день алопеции.

Алопеция - патологическое выпадение волос, которое приводит к их полному или частичному исчезновению на голове или участках тела. Этим аутоиммунным заболеванием страдают около 2% всего населения планеты.

Самый массовый и самый загадочный случай алопеции в Украине (тогда УССР) произошел в 1988 году в городе Черновцы.

В первые месяцы года было зафиксировано 10 случаев облысения детей в возрасте 2-3 года. Однако, тогда этому никто не предоставил внимания.

Первые случаи облысения детей более старшего возраста, которые могли сопровождаться воспалением дыхательных путей, болью в суставах, сыпью на теле, начали фиксировать в августе.

Согласно некоторым подсчетам, от алопеции тогда пострадали почти две тысячи детей.

Официально была озвучена версия об отравлении соединениями таллия. Однако, ее поставили под сомнение некоторые западные ученые.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фавста.

Все трое жили в IV-V веках, были аскетами, проповедниками и богословами.

Именины сегодня празднуют Иван, Антон, Дмитрий, Николай.