29 человек погибли во время наводнения в Бразилии

Число жертв наводнения на юге Бразилии возросло до 29. 60 человек считаются пропавшими без вести. Наводнения вызваны штормами, которые обрушились на Риу-Гранди-ду-Сул, и они являются наиболее разрушительными в этом штате в наше время. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Кроме погибших и пропавших без вести, по данным гражданской обороны, более 10 000 человек из 154 городов были вынуждены покинуть свои дома. 300 000 человек остались без света из-за аварии гидроэлектростанции.

Президент Луис Инасио Лула да Силва вместе с губернатором Эдуардо Лейте осмотрели пострадавшие районы с самолета в четверг.

Я сказал губернатору и моим министрам, что правительство собирается сделать все возможное - сказал Лула.

Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии