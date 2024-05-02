Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии

Десять человек погибли, а 21 считается пропавшим без вести из-за сильных дождей на этой неделе в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, причем местное правительство предупредило, что ситуация критическая и может ухудшиться. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Во время пресс-конференции в среду губернатор штата Эдуардо Лейте сказал, что он разговаривал с президентом Луисом Инасио Лулой да Силвой с просьбой получить всю возможную федеральную помощь.

Мы переживаем в Риу-Гранди-ду-Сул худший момент, худшую катастрофу в нашей истории. Это абсолютно, абсурдно, чрезвычайно серьезно то, что сейчас происходит в Риу-Гранди-ду-Сул сказал Лейте

По словам губернатора, штормы вызвали самые большие разрушения в штате за последние годы, оставив несколько городов изолированными после обвала мостов и разрушенных дорог из-за наводнений и селевых потоков.

Лейте объявил о приостановке занятий по всему штату на оставшуюся неделю и подчеркнул, что он попросил полной поддержки вооруженных сил "для эффективного участия в координации этого момента, который похож на войну".

Власти подсчитали более 3400 перемещенных лиц в результате штормов, которые привели к повышению уровня рек и наводнениям в разных частях штата, что повлияло на 114 муниципалитетов.

В отчете во вторник правительство штата предсказало риск наводнения "практически по всему штату", учитывая перспективу продолжения "сильных осадков" в ближайшие дни.

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