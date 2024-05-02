Сильные дожди убили по меньшей мере 10 человек на юге Бразилии

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По меньшей мере 10 человек погибли и 21 пропал без вести в результате самой страшной в истории катастрофы, вызванной проливными дождями в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.
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Российская ракетная атака на Одессу повредила гражданскую инфраструктуру, вызвав масштабный пожар, в котором пострадали 14 человек и для тушения которого понадобилось 68 спасателей.
Турция хочет присоединиться к делу Южно-Африканского суда ООН против Израиля
Турция решает присоединиться к делу Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН, обвиняя Израиль в совершении геноцида в Газе.
В Швейцарии отменили концерт Анны Нетребко
Концерт российской певицы Анны Нетребко в Швейцарии был отменен из-за давления со стороны кантональной власти из-за беспокойства относительно общественного порядка и ее противоречивого восприятия в обществе, что совпало с предстоящей мирной конференцией по Украине.
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии
Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне в Международном мирном саммите в Швейцарии и Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.
Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании
Украинские пилоты тренируются летать на F-16 в Дании, и НАТО обнародовала видео, демонстрирующее их подготовку, в то время как Нидерланды предоставляют дополнительные истребители F-16 для тренировок в Румынии.
Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024
Украина требует от МОК расследования и действий после того, как российский гимн прозвучал для "нейтрального" российского спортсмена на велогонке "Виченца Бьонде-2024", нарушая рекомендации МОК.
Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении
Джерри Хайль и alyona alyona провели вторую репетицию своего выступления на Евровидении "Teresa & Maria", продемонстрировав уверенные шаги Джерри Хайля и огненные визуальные эффекты.
Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела
В результате российского удара по Одессе 1 мая один человек был госпитализирован, еще 12 получили медицинскую помощь на месте, была разрушена гражданская инфраструктура и возник масштабный пожар, с которым борются спасатели.
Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу
Таинственная большая воздушная платформа, возможно, новая американская конструкция двунаправленного летающего крыла, была замечена вблизи авиабазы Эглин в штате Флорида.