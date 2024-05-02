Сильні дощі вбили щонайменше 10 людей на півдні Бразилії
Київ • УНН
Щонайменше 10 людей загинули і 21 зникла безвісти внаслідок найстрашнішої в історії катастрофи, спричиненої проливними дощами в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул.
Десять людей загинули, а 21 вважається зниклим безвісти через сильні дощі цього тижня в південному бразильському штаті Ріу-Гранді-ду-Сул, причому місцевий уряд попередив, що ситуація критична і може погіршитися. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Під час прес-конференції в середу губернатор штату Едуардо Лейте сказав, що він розмовляв з президентом Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою з проханням отримати всю можливу федеральну допомогу.
Ми переживаємо в Ріу-Гранді-ду-Сул найгірший момент, найгіршу катастрофу в нашій історії. Це абсолютно, абсурдно, надзвичайно серйозно те, що зараз відбувається в Ріу-Гранді-ду-Сул
За словами губернатора, шторми спричинили найбільші руйнування в штаті за останні роки, залишивши кілька міст ізольованими після обвалу мостів і зруйнованих доріг через повені та селеві потоки.
Лейте оголосив про призупинення занять по всьому штату на решту тижня і підкреслив, що він попросив повної підтримки збройних сил "для ефективної участі в координації цього моменту, який схожий на війну".
Влада підрахувала понад 3400 переміщених осіб унаслідок штормів, які призвели до підвищення рівня річок і повеней у різних частинах штату, що вплинуло на 114 муніципалітетів.
У звіті у вівторок уряд штату передбачив ризик повені "практично по всьому штату", враховуючи перспективу продовження "сильних опадів" у найближчі дні.
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