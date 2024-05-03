29 людей загинули під час повені в Бразилії
Київ • УНН
29 людей загинули і 60 досі вважаються зниклими безвісти внаслідок руйнівних повеней, спричинених штормами в Ріо-Гранде-ду-Сул, Бразилія, що змусило понад 10 000 людей евакуюватися і залишило 300 000 без електрики.
Кількість жертв повені на півдні Бразилії зросла до 29. 60 людей вважаються зниклими безвісти. Повені викликані штормами, які обрушилися на Ріу-Гранді-ду-Сул, і вони є найбільш руйнівними в цьому штаті в наш час. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Окрім загиблих і зниклих безвісти, за даними цивільної оборони, понад 10 000 людей із 154 міст були змушені залишити свої домівки. 300 000 людей залишилися без світла через аварію гідроелектростанції.
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Сильні дощі вбили щонайменше 10 людей на півдні Бразилії02.05.24, 04:30 • 24486 переглядiв