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29 людей загинули під час повені в Бразилії

29 людей загинули під час повені в Бразилії

Київ • УНН

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29 людей загинули і 60 досі вважаються зниклими безвісти внаслідок руйнівних повеней, спричинених штормами в Ріо-Гранде-ду-Сул, Бразилія, що змусило понад 10 000 людей евакуюватися і залишило 300 000 без електрики.

Кількість жертв повені на півдні Бразилії зросла до 29. 60 людей вважаються зниклими безвісти. Повені викликані штормами, які обрушилися на Ріу-Гранді-ду-Сул, і вони є найбільш руйнівними в цьому штаті в наш час. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Окрім загиблих і зниклих безвісти, за даними цивільної оборони, понад 10 000 людей із 154 міст були змушені залишити свої домівки. 300 000 людей залишилися без світла через аварію гідроелектростанції.

Президент Луїс Інасіо Лула да Сілва разом з губернатором Едуардо Лейте оглянули постраждалі райони з літака в четвер.

Я сказав губернатору і моїм міністрам, що уряд збирається зробити все можливе

— сказав Лула.

Сильні дощі вбили щонайменше 10 людей на півдні Бразилії02.05.24, 04:30 • 24486 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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