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225 боёв и более 11 тысяч дронов: где российские войска атаковали больше всего

Киев • УНН

 • 488 просмотра

За прошедшие сутки произошло 225 боевых столкновений, треть из них — на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Россия применила 11 517 дронов.

225 боёв и более 11 тысяч дронов: где российские войска атаковали больше всего

Треть всех 225 боевых столкновений на фронте за прошедшие сутки пришлась на три направления — Покровское, Константиновское и Лиманское, противник применил более 11 тысяч дронов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 31 августа, пишет УНН

Всего в течение прошедших суток зафиксировано 225 боевых столкновений

— сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 91 авиационный удар, в ходе которого сбросил 288 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты применили 11 517 дронов-камикадзе и осуществили 2966 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 38 — с применением реактивных систем залпового огня.

Артиллерийским обстрелам противника, в частности, подверглись населенные пункты Толстодубово, Бачевск, Безсаловка, Кореньок, Уланово, Горки, Искрисковщина, Яструбщина, Нескучное, Рыжовка, Казачье, Сопыч, Середина-Буда, Кучеровка, Малая Слободка, Волфино, Радионовка, Ромашково и Новая Сечь Сумской области; Бериловка Черниговской области. Авиаудары были нанесены по Яструбщине и Свободной Слободе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения живой силы противника, шесть пунктов управления БПЛА, шесть орудий и позиций артиллерии, пункт управления и пять других важных целей оккупантов.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксированы два штурмовых действия противника. Агрессор осуществил 49 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили три атаки противника. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Волчанские Хутора, Волоховка и Рыбальчино.

На Купянском направлении враг наступал пять раз в направлении Довгенького, Радьковки и Купянска.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты 15 раз атаковали в направлении населенного пункта Лиман и в районах Грековки, Новоселовки, Ставков, Дибровы и Новоегоровки.

На Славянском направлении противник осуществил восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Кривая Лука, Диброва, Закотное, Николаевка и Резниковка.

На Краматорском направлении российские оккупанты провели одно наступательное действие в направлении Федоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 23 атаки. Оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка, Иллиновка, Новоселовка, Павловка, Степановка, Райское, Вольное и Кучеров Яр.

36 атак враг осуществил на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в направлении населенных пунктов Новый Донбасс, Гулевое, Молодецкое, Новопавловка, Ореховое, Белицкое, Доброполье, Новогришино, Мирное, Сергеевка и в районах Новониколаевки, Муравки, Новоподгороднего и Удачного.

На Александровском направлении враг осуществил атаку в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 11 раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Воздвижевка, Рождественка, Ровное и Чаривное.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки, Щербаков и в направлении Орехова.

На Приднепровском направлении враг один раз пытался улучшить свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Генштаб назвал потери рф за сутки — 1600 военнослужащих, 5 танков, 50 артсистем и другая техника31.08.26, 07:10 • 1532 просмотра

Юлия Шрамко

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