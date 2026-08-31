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225 боїв і понад 11 тисяч дронів: де найбільше атакували російські війська

Київ • УНН

 • 262 перегляди

Минулої доби відбулося 225 бойових зіткнень, третина - на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. росія застосувала 11 517 дронів.

225 боїв і понад 11 тисяч дронів: де найбільше атакували російські війська

Третина з 225 боїв на фронті минулої доби припала на три напрямки - Покровський, Костянтинівський та Лиманський, ворог застосував понад 11 тисяч дронів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 31 серпня, пише УНН

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, під час якого скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11517 дронів-камікадзе та здійснили 2966 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, 38 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Товстодубове, Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Яструбщина, Нескучне, Рижівка, Козаче, Сопич, Середина Буда, Кучерівка, Мала Слобідка, Волфине, Радіонівка, Ромашкове та Нова Січ Сумської області; Берилівка Чернігівської області. Авіаударів зазнали Яструбщина та Вільна Слобода.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження живої сили противника, шість пунктів управління БпЛА, шість гармат та позицій артилерії, пункт управління та п’ять інших важливих цілей окупантів.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано дві штурмові дії противника. Агресор здійснив 49 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили три атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Вовчанські Хутори, Волохівка та Рибалчине.

На Куп’янському напрямку ворог наступав п’ять разів в бік Довгенького, Радьківки та Куп’янська.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 15 разів атакували у бік населених пунктів Лиман та в районах Греківки, Новоселівки, Ставків, Діброви та Новоєгорівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив вісім штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Діброва, Закітне, Миколаївка та Різниківка.

На Краматорському напрямку російські загарбники провели одну наступальну дію в бік Федорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 23 атаки. Загарбники вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Новоселівка, Павлівка, Степанівка, Райське, Вільне та Кучерів Яр.

36 атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Гуліве, Молодецьке, Новопавлівка, Горіхове, Білицьке, Добропілля, Новогришине, Мирне, Сергіївка та в районі Новомиколаївки, Муравки, Новопідгороднього та Удачного.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив атаку у районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 11 разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у бік населених пунктів Воздвижівка, Різдвянка, Рівне та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у районі Малої Токмачки, Щербаків та в бік Оріхова.

На Придніпровському напрямку ворог намагався покращити свої позиції один раз.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Генштаб назвав втрати рф за добу – 1600 військових, 5 танків, 50 артсистем та інша техніка31.08.26, 07:10 • 1406 переглядiв

Юлія Шрамко

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Генеральний штаб Збройних сил України
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