20 человек погибли в аварии с автобусом в Индии: люди оказались в огненной ловушке из-за заклинивших дверей
Киев • УНН
В Индии по меньшей мере 20 человек погибли в результате возгорания частного автобуса компании Kaveri Travels после столкновения с велосипедом. Пожар быстро распространился, заблокировав пассажиров внутри, а горючие материалы в автобусе стали причиной многочисленных смертей.
По меньшей мере 20 человек погибли в пятницу после возгорания автобуса в Индии, пишет УНН со ссылкой на Times of India.
Детали
Как сообщается, частный автобус компании Kaveri Travels загорелся после столкновения с велосипедом на трассе в округе Курнул штата Андхра-Прадеш.
"Пожар вспыхнул за считанные минуты, в результате чего пассажиры оказались заблокированы внутри, и многие сгорели заживо", - пишет издание.
Представитель медиков отметил, что двери автобуса заклинило после пожара, что помешало пассажирам сбежать.
Выжившие выбрались через окна. 12 пассажирам удалось выбраться через окна, многие получили ожоги, в то время как другие оказались в ловушке из-за быстрого распространения пламени.
Предварительное расследование показало, что автобус столкнулся с велосипедом и загорелся, что в конечном итоге привело к взрыву автобуса. Частный автобус направлялся из Хайдарабада в Бангалор с более чем 40 пассажирами на борту.
Заместитель генерального инспектора Коя Правин сообщил, что хотя столкновение с велосипедом и привело к возгоранию, горючие материалы внутри автобуса стали причиной многочисленных смертей. Он добавил, что топливный бак остался целым, а в автобусе не было принято достаточных мер безопасности для предотвращения или минимизации последствий пожаров.
