Эксклюзив
06:00 • 6736 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 00:17 • 8866 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 14631 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 29351 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 28619 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29257 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 38297 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 29473 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 53132 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 46259 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
20 человек погибли в аварии с автобусом в Индии: люди оказались в огненной ловушке из-за заклинивших дверей

Киев • УНН

 • 146 просмотра

В Индии по меньшей мере 20 человек погибли в результате возгорания частного автобуса компании Kaveri Travels после столкновения с велосипедом. Пожар быстро распространился, заблокировав пассажиров внутри, а горючие материалы в автобусе стали причиной многочисленных смертей.

20 человек погибли в аварии с автобусом в Индии: люди оказались в огненной ловушке из-за заклинивших дверей

По меньшей мере 20 человек погибли в пятницу после возгорания автобуса в Индии, пишет УНН со ссылкой на Times of India.

Детали

Как сообщается, частный автобус компании Kaveri Travels загорелся после столкновения с велосипедом на трассе в округе Курнул штата Андхра-Прадеш.

"Пожар вспыхнул за считанные минуты, в результате чего пассажиры оказались заблокированы внутри, и многие сгорели заживо", - пишет издание.

Представитель медиков отметил, что двери автобуса заклинило после пожара, что помешало пассажирам сбежать.

Выжившие выбрались через окна. 12 пассажирам удалось выбраться через окна, многие получили ожоги, в то время как другие оказались в ловушке из-за быстрого распространения пламени.

Предварительное расследование показало, что автобус столкнулся с велосипедом и загорелся, что в конечном итоге привело к взрыву автобуса. Частный автобус направлялся из Хайдарабада в Бангалор с более чем 40 пассажирами на борту.

Заместитель генерального инспектора Коя Правин сообщил, что хотя столкновение с велосипедом и привело к возгоранию, горючие материалы внутри автобуса стали причиной многочисленных смертей. Он добавил, что топливный бак остался целым, а в автобусе не было принято достаточных мер безопасности для предотвращения или минимизации последствий пожаров.

Автобус упал в гималайское ущелье на севере Индии: по меньшей мере 36 погибших04.11.24, 16:53 • 17777 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Дорожно-транспортное происшествие
Индия