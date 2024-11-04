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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Автобус упал в гималайское ущелье на севере Индии: по меньшей мере 36 погибших

Автобус упал в гималайское ущелье на севере Индии: по меньшей мере 36 погибших

Киев  •  УНН

14:53 • 5708 просмотра

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В индийском штате Уттаракханд автобус сорвался в глубокое ущелье, в результате чего погибло 36 человек. Некоторым пассажирам удалось спастись, а раненых доставили по воздуху для специализированного лечения.

По меньшей мере 36 человек погибли и несколько человек получили ранения после того, как автобус упал в глубокое ущелье в североиндийском штате Уттаракханд, со ссылкой на сообщения официальных лиц и индийских СМИ сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

Главный министр штата Пушкар Сингх Дхами сообщил, что авария произошла в понедельник в районе Марчула округа Алмора в индийских Гималаях.

"Районной администрации было поручено оперативно провести спасательные операции", - написал он в X.

Винит Пал, высокопоставленный чиновник, сообщил журналистам, что в аварии погибли 36 человек, добавив, что некоторые из раненых были доставлены по воздуху для специализированного лечения.

Автобус ехал из района Гархвал на севере Уттаракханда и направлялся в Рамнагар. В транспортном средстве находилось по меньшей мере 42 пассажира, сообщил агентству Reuters местный полицейский Девендра Пинча.

На фотографиях, опубликованных спасательными службами правительства, видны смятые обломки автобуса в густом подлеске, с искривленной передней частью транспортного средства, почти раздавленным.

Цепь волонтеров выстроилась вдоль крутых склонов и через бурную реку, помогая вытаскивать раненых из искореженного автобуса. 

Пал сказал, что предварительное расследование показало, что автобус занесло, прежде чем он упал в 60-метровое ущелье. Некоторым пассажирам удалось спастись или их выбросило из автобуса ударом, а затем они сообщили властям об аварии.

В сообщении на X премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил "глубочайшие соболезнования тем, кто потерял своих близких в этой несчастной автокатастрофе".

Дополнение

Дорожно-транспортные происшествия - обычное дело на многих горных дорогах в Гималайском регионе, в основном из-за устаревших транспортных средств, плохого обслуживания дорог и безрассудного вождения по извилистой местности. Каждый год гибнут и получают ранения "сотни тысяч людей", указывает издание.

Среди недавних инцидентов - 18 человек, погибших в июле после столкновения двухэтажного автобуса с молоковозом в соседнем штате Уттар-Прадеш. В мае автобус с паломниками-индуистами занесло и он съехал в глубокое ущелье на горном шоссе в контролируемом Индией Кашмире, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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