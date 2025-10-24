20 людей загинули в аварії з автобусом в Індії: люди опинилися у вогняній пастці через двері, які заклинило

$41.760.01
48.370.10
ukenru
Ексклюзив
06:00 • 6758 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 00:17 • 8898 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 14641 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 29359 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 28625 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29259 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
23 жовтня, 11:30 • 38299 перегляди
Україну вже завтра чекає зміна погоди: синоптик прогнозує помірні дощі та штормовий вітер
23 жовтня, 11:05 • 29475 перегляди
НБУ зберіг облікову ставку у 15,5%: пояснює підтримкою валютного ринку і заощаджень на тлі ризиків інфляції
23 жовтня, 10:56 • 53136 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України
23 жовтня, 10:10 • 46263 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
94%
742мм
Популярнi новини
Комітет Сенату США схвалив законопроєкт про визнання росії спонсором тероризму23 жовтня, 22:49 • 10053 перегляди
Правоохоронці затримали 9 осіб, які продавали "трофейну" зброю в Україні: вилучили гранатомети й автоматиPhoto23 жовтня, 23:15 • 10164 перегляди
Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила24 жовтня, 00:39 • 4230 перегляди
Німеччина прагне убезпечити дочірні компанії "Роснефті" від санкцій США - Reuters01:38 • 9850 перегляди
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 02:49 • 10638 перегляди
Публікації
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 6752 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 32697 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 53134 перегляди
Компанія з “російським слідом” досі контролює ремонтну документацію українських вертольотів. Чому уряд не завершує розслідування щодо Більчука?23 жовтня, 10:10 • 46260 перегляди
Не літом єдиним: куди українці можуть поїхати у відпустку восени Photo
Ексклюзив
23 жовтня, 09:45 • 40529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Гітанас Науседа
Чак Шумер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Херсон
Білий дім
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 19012 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 23689 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 33938 перегляди
Джейкоб Елорді зробив натяк на сюжетну лінію третього сезону "Ейфорії": що сказавVideo22 жовтня, 13:53 • 42173 перегляди
Дженніфер Лопес витрачає статки на чаклунство, щоб повернути Бена Аффлека - ЗМІ21 жовтня, 16:48 • 61579 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

20 людей загинули в аварії з автобусом в Індії: люди опинилися у вогняній пастці через двері, які заклинило

Київ • УНН

 • 144 перегляди

В Індії щонайменше 20 людей загинули внаслідок займання приватного автобуса компанії Kaveri Travels після зіткнення з велосипедом. Пожежа швидко поширилася, заблокувавши пасажирів всередині, а горючі матеріали в автобусі стали причиною численних смертей.

20 людей загинули в аварії з автобусом в Індії: люди опинилися у вогняній пастці через двері, які заклинило

Щонайменше 20 людей загинули у п'ятницю після займання автобуса в Індії, пише УНН з посиланням на Times of India.

Деталі

Як повідомляється, приватний автобус компанії Kaveri Travels загорівся після зіткнення з велосипедом на трасі в окрузі Курнул штату Андгра-Прадеш.

"Пожежа спалахнула за лічені хвилини, внаслідок чого пасажири були заблоковані всередині, і багато хто згорів живцем", - пише видання.

Представник від медиків зазначив, що двері автобуса заклинило після пожежі, що завадило пасажирам втекти.

Ті, хто вижив, вибралися через вікна. 12 пасажирам вдалося вибратися через вікна, багато хто отримав опіки, в той час як інші опинилися в пастці через швидке поширення полум'я.

Попереднє розслідування показало, що автобус зіткнувся з велосипедом і спалахнув, що зрештою призвело до вибуху автобуса. Приватний автобус прямував з Гайдарабаду до Бангалору з більш ніж 40 пасажирами на борту.

Заступник генерального інспектора Коя Правін повідомив, що хоча зіткнення з велосипедом і призвело до займання, горючі матеріали всередині автобуса стали причиною численних смертей. Він додав, що паливний бак залишився цілим, а в автобусі не було вжито достатніх заходів безпеки для запобігання або мінімізації наслідків пожеж.

Автобус впав у гімалайську ущелину на півночі Індії: щонайменше 36 загиблих04.11.24, 16:53 • 17777 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Дорожньо-транспортна пригода
Індія