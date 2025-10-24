20 людей загинули в аварії з автобусом в Індії: люди опинилися у вогняній пастці через двері, які заклинило
Київ • УНН
В Індії щонайменше 20 людей загинули внаслідок займання приватного автобуса компанії Kaveri Travels після зіткнення з велосипедом. Пожежа швидко поширилася, заблокувавши пасажирів всередині, а горючі матеріали в автобусі стали причиною численних смертей.
Щонайменше 20 людей загинули у п'ятницю після займання автобуса в Індії, пише УНН з посиланням на Times of India.
Деталі
Як повідомляється, приватний автобус компанії Kaveri Travels загорівся після зіткнення з велосипедом на трасі в окрузі Курнул штату Андгра-Прадеш.
"Пожежа спалахнула за лічені хвилини, внаслідок чого пасажири були заблоковані всередині, і багато хто згорів живцем", - пише видання.
Представник від медиків зазначив, що двері автобуса заклинило після пожежі, що завадило пасажирам втекти.
Ті, хто вижив, вибралися через вікна. 12 пасажирам вдалося вибратися через вікна, багато хто отримав опіки, в той час як інші опинилися в пастці через швидке поширення полум'я.
Попереднє розслідування показало, що автобус зіткнувся з велосипедом і спалахнув, що зрештою призвело до вибуху автобуса. Приватний автобус прямував з Гайдарабаду до Бангалору з більш ніж 40 пасажирами на борту.
Заступник генерального інспектора Коя Правін повідомив, що хоча зіткнення з велосипедом і призвело до займання, горючі матеріали всередині автобуса стали причиною численних смертей. Він додав, що паливний бак залишився цілим, а в автобусі не було вжито достатніх заходів безпеки для запобігання або мінімізації наслідків пожеж.
