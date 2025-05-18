День резервіста в Україні та Міжнародний день музеїв: що ще святкують 18 травня День резервиста в Украине и Международный день музеев: что еще празднуют 18 мая

Сегодня, 18 мая, все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев, а резервисты Вооруженных сил Украины отмечают свой профессиональный праздник - День резервиста Украины. Также сегодня День памяти умерших от СПИДа и Международный день вакцины против ВИЧ, пишет УНН.

Международный день музеев

Все поклонники искусства могут присоединиться к мероприятиям по случаю Международного дня музеев. Событие было основано в 1977 году на заседании Международного совета музеев.

Целью сегодняшнего события является повышение осведомленности человечества о важности роли музеев для всестороннего общественного развития, благодарность музейным сотрудникам за усердный труд, уважение к культурному, историческому и научному достоянию.

Старейшим музеем мира считается Капитолийский музей в Риме, который был создан в 1471 году.

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День резервиста Украины

В 2019 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом утвердил в Украине День резервиста Украины, который отмечается ежегодно 18 мая.

Событие было основано с целью подчеркнуть важную роль резервистов в деле защиты Отечества, его независимости и территориальной целостности, их готовность в любое время стать в ряды Вооруженных Сил Украины.

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День памяти умерших от СПИДа

Третье воскресенье мая - день, когда мир вспоминает людей, умерших от СПИДа. Впервые этот день был отмечен еще в 1983 году в Сан-Франциско США. На тот момент в мире было зарегистрировано лишь несколько тысяч случаев заболевания этой страшной болезнью и о ней практически ничего не было известно. Организаторами проведения акции памяти умерших от СПИДа стали люди, которых лично коснулась эта трагедия, пережившие боль утраты родных и друзей.

Цель Дня памяти умерших от СПИДа - привлечение внимания населения к этой проблеме, профилактике этого заболевания, а также привлечение внимания властей к социальной защите ВИЧ-инфицированных.

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Международный день вакцины против ВИЧ

Начиная с 1998 года мир отмечает Международный день вакцины против ВИЧ. Этот день является важным напоминанием о достижениях, которые сделаны в борьбе с одной из самых больших глобальных угроз здоровью. Он дает возможность выразить благодарность всем тем, кто работает над повышением осведомленности о ВИЧ и СПИДе: ученым, медикам, социальным работникам и активистам, которые не прекращают усилий для борьбы с этой болезнью.

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Церковные праздники

18 мая верующие празднуют день памяти святых мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и других. В глубинах раннехристианской истории, среди тьмы жестоких преследований и страха, предстают светлые фигуры мучеников Теодота, Петра, Дионисия, Андрея и их сподвижников - людей, которые, оставив все земные страхи, положили жизнь ради верности Христу. Их подвиг вошел в духовную сокровищницу Церкви как символ непоколебимой веры, жертвенной любви и триумфа души над телом.

Во времена, когда римские императоры Диоклетиан и Максимиан подняли волну гонений против христиан, эти Божьи слуги предстали перед выбором: поклониться идолам или принять страдания и смерть. Они выбрали второе — не из слабости или фатализма, а из осознанной и глубокой преданности Господу. Их не сломали ни пытки, ни угрозы, ни смерть — ибо сердце их было укреплено верой, что сильнее смерти.

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