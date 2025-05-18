День резервіста в Україні та Міжнародний день музеїв: що ще святкують 18 травня
Київ • УНН
18 травня відзначаємо День музеїв, День резервіста, День пам’яті померлих від СНІДу та Міжнародний день вакцини проти ВІЛ. Також віряни вшановують пам’ять святих мучеників.
Сьогодні, 18 травня, усі шанувальники мистецтва можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня музеїв, а резервісти Збройних сил України відзначають своє професійне свято - День резервіста України. Також сьогодні День пам’яті померлих від СНІДу та Міжнародний день вакцини проти ВІЛ, пише УНН.
Міжнародний день музеїв
Усі шанувальники мистецтва можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня музеїв. Подія була започаткована у 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв.
Метою сьогоднішньої події є підвищення поінформованості людства щодо важливості ролі музеїв для всебічного суспільного розвитку, подяка музейним співробітникам за старанну працю, повага до культурного, історичного й наукового надбання.
Найстарішим музеєм світу вважається Капітолійський музей у Римі, який був створений у 1471 році.
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День резервіста України
В 2019 році тодішній президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив в Україні День резервіста України, який відзначати щороку 18 травня.
Подія була започаткована з метою підкреслити важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України.
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День пам’яті померлих від СНІДу
Третя неділя травня - день, коли світ згадує людей, які померли від СНІДу. Вперше цей день був відзначений ще в 1983 році в Сан-Франциско США. На той момент у світі було зареєстровано лише кілька тисяч випадків захворювання на цю страшну хворобу і про неї практично нічого не було відомо. Організаторами проведення акції пам’яті померлих від СНІДу стали люди, яких особисто торкнулася ця трагедія, що пережили біль втрати рідних і друзів.
Мета Дня пам’яті померлих від СНІДу є привернення уваги населення до цієї проблеми, профілактики цього захворювання, а також привернення уваги влади до соціального захисту ВІЛ-інфікованих.
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Міжнародний день вакцини проти ВІЛ
Починаючи з 1998 року світ відзначає Міжнародний день вакцини проти ВІЛ. Цей день є важливим нагадуванням про досягнення, які зроблено у боротьбі з однією з найбільших глобальних загроз здоров’ю. Він дає можливість висловити вдячність всім тим, хто працює над підвищенням обізнаності про ВІЛ і СНІД: вченим, медикам, соціальним працівникам і активістам, що не припиняють зусиль для боротьби з цією хворобою.
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Церковні свята
18 травня віряни святкують день пам’яті святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших. У глибинах ранньохристиянської історії, серед темряви жорстоких переслідувань і страху, постають світлі постаті мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та їхніх сподвижників - людей, які, залишивши всі земні страхи, поклали життя заради вірності Христові. Їхній подвиг увійшов до духовної скарбниці Церкви як символ непохитної віри, жертовної любові та тріумфу душі над тілом.
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