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День резервіста в Україні та Міжнародний день музеїв: що ще святкують 18 травня

Київ • УНН

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18 травня відзначаємо День музеїв, День резервіста, День пам’яті померлих від СНІДу та Міжнародний день вакцини проти ВІЛ. Також віряни вшановують пам’ять святих мучеників.

День резервіста в Україні та Міжнародний день музеїв: що ще святкують 18 травня

Сьогодні, 18 травня, усі шанувальники мистецтва можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня музеїв, а резервісти Збройних сил України відзначають своє професійне свято - День резервіста України. Також сьогодні День пам’яті померлих від СНІДу та Міжнародний день вакцини проти ВІЛ, пише УНН

Міжнародний день музеїв

Усі шанувальники мистецтва можуть долучитися до заходів з нагоди Міжнародного дня музеїв. Подія була започаткована у 1977 році на засіданні Міжнародної ради музеїв.

Метою сьогоднішньої події є підвищення поінформованості людства щодо важливості ролі музеїв для всебічного суспільного розвитку, подяка музейним співробітникам за старанну працю, повага до культурного, історичного й наукового надбання.

Найстарішим музеєм світу вважається Капітолійський музей у Римі, який був створений у 1471 році.

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День резервіста України 

В 2019 році тодішній президент України Петро Порошенко своїм указом затвердив в Україні День резервіста України, який відзначати щороку 18 травня. 

Подія була започаткована з метою підкреслити важливу роль резервістів у справі захисту Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних Сил України.

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День пам’яті померлих від СНІДу

Третя неділя травня - день, коли світ згадує людей, які померли від СНІДу. Вперше цей день був відзначений ще в 1983 році в Сан-Франциско США. На той момент у світі було зареєстровано лише кілька тисяч випадків захворювання на цю страшну хворобу і про неї практично нічого не було відомо. Організаторами проведення акції пам’яті померлих від СНІДу стали люди, яких особисто торкнулася ця трагедія, що пережили біль втрати рідних і друзів.

Мета Дня пам’яті померлих від СНІДу є привернення уваги населення до цієї проблеми, профілактики цього захворювання, а також привернення уваги влади до соціального захисту ВІЛ-інфікованих.

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Міжнародний день вакцини проти ВІЛ

Починаючи з 1998 року світ відзначає Міжнародний день вакцини проти ВІЛ. Цей день є важливим нагадуванням про досягнення, які зроблено у боротьбі з однією з найбільших глобальних загроз здоров’ю. Він дає можливість висловити вдячність всім тим, хто працює над підвищенням обізнаності про ВІЛ і СНІД: вченим, медикам, соціальним працівникам і активістам, що не припиняють зусиль для боротьби з цією хворобою.

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Церковні свята 

18 травня віряни святкують день пам’яті святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших. У глибинах ранньохристиянської історії, серед темряви жорстоких переслідувань і страху, постають світлі постаті мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та їхніх сподвижників - людей, які, залишивши всі земні страхи, поклали життя заради вірності Христові. Їхній подвиг увійшов до духовної скарбниці Церкви як символ непохитної віри, жертовної любові та тріумфу душі над тілом.

У часи, коли римські імператори Діоклетіан та Максиміан здійняли хвилю гонінь проти християн, ці Божі слуги постали перед вибором: поклонитися ідолам або прийняти страждання і смерть. Вони обрали друге — не зі слабкості чи фаталізму, а з усвідомленої і глибокої відданості Господу. Їх не зламали ані катування, ані погрози, ані смерть — бо серце їхнє було укріплене вірою, що сильніша за смерть.

Звідки беруться гроші Католицької церкви: пожертви, нерухомість і фінансові інвестиції11.05.25, 10:50 • 4684 перегляди

Павло Башинський

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