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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине чаще всего ВИЧ передается половым путем - ЦОЗ

В Украине чаще всего ВИЧ передается половым путем - ЦОЗ

Киев  •  УНН

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70% случаев ВИЧ в Украине передается половым путем, остальные 30% - через инъекционные наркотики. За 9 месяцев 2024 года выявлено 9653 новых случаев ВИЧ, каждый четвертый - в стадии СПИДа.

Чаще всего - более чем в 70% случаев-ВИЧ в Украине передается половым путем. Об этом сообщил заместитель генерального директора ЦОЗ Александр Юрченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Юрченко отметил, что в 2024 году увеличилось количество тестирований по сравнению даже с 2022, 2023, 2021 годами.

Главным фактором передачи ВИЧ-инфекции на сегодня является половой путь. Он составляет почти 70% от общего количества случаев передачи ВИЧ-инфекции. Последние 30% - это передача среди потребителей инъекционных наркотиков, то есть через грязные инструменты инъекционные или через грязное вещество которое вводится

- рассказал Юрченко.

ВИЧ и СПИД-в чем разница

ВИЧ-вирус иммунодефицита человека. Он поражает и постепенно уничтожает клетки иммунной системы человека, которые защищают организм от инфекций. ВИЧ приводит к развитию СПИДа в течение 8-10 лет. При правильном лечении этот процесс может быть значительно дольше.

СПИД-синдром приобретенного иммунодефицита. Комплекс заболеваний, которые развиваются вследствие разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной системы.

Дополнение

В Украине за 9 месяцев этого года выявлено 9 653 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, каждый четвертый из которых – в стадии СПИДа.

В Минздраве напомнили, что пройти тестирование на ВИЧ можно во время обращения к семейному врачу или в медучреждениях, также тесты для быстрой диагностики предоставляют неправительственные пациентские организации. Такая диагностика бесплатна и конфиденциальна и входит в состав различных пакетов услуг программы медицинских гарантий.

Быстрые тесты позволяют получить результат уже через 15-30 минут.

Минздрав подчеркивает, что положительный тест на ВИЧ-не приговор. Надежным способом держать вирус под контролем является лекарство – антиретровирусная терапия (АРВ-терапия).

Также В Минздраве напомнили самые популярные мифы о ВИЧ/СПИДе.

  • ВИЧ передается при поцелуе, кашле и чихании-миф

Слюна, мокрота, слезы, пот, моча, рвотные массы не могут стать причиной заражения ВИЧ. Так же абсолютно безопасными являются объятия и рукопожатия.

  • Можно заразиться вирусом через бытовые предметы-посуду , одежду, телефон, унитаз и т.д.-Миф

Это невозможно так же, как заражение через пищу, приготовленную ВИЧ-инфицированным человеком.

  • ВИЧ можно заразиться через укусы насекомых. – МИФ

Комары, мухи, клопы, вши не могут переносить вирус иммунодефицита.

  • ВИЧ можно заразить через шерсть кошки, укус собаки или контакт с диким животным. – МИФ

Животные не могут переносить вирус иммунодефицита.

  • Анальный секс не может быть причиной заражения. – МИФ

Любой сексуальный контакт без презерватива (анальный, вагинальный, оральный) может стать причиной заражения.

  • ВИЧ нельзя заразиться в салонах красоты. – МИФ

Любые инструменты, которые многократно используют для инъекций, пирсинга, татуировки, могут стать причиной инфицирования. Убедитесь, что мастер простерилизовал инструменты.

  • ВИЧ не передается от матери к ребенку. – МИФ

ВИЧ передается во время беременности и родов, во время грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной женщины к ребенку, если не употреблять профилактические средства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоЗдоровье
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