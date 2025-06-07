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155 боестолкновений на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 444 просмотра

С начала суток произошло 155 боевых столкновений. россияне нанесли 3 ракетных и 65 авиационных ударов, использовали 1273 дрона-камикадзе и совершили 4407 обстрелов.

155 боестолкновений на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 7 июня на фронте произошло 155 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли три ракетных и 65 авиационных ударов, использовав четыре ракеты и 112 КАБ.

Кроме этого, враг применил 1273 дрона-камикадзе и совершил 4407 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов

- доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши защитники отбили атаку врага вблизи Волчанска. Враг нанес авиаудар КАБами по городу Харьков.

На Купянском направлении противник предпринял попытку штурма в районе Степной Новоселовки, успеха не имел.

На Лиманском направлении в течение суток зафиксировано 18 атак в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка. До этого времени идет одно боестолкновение.

На Краматорском направлении произошло десять боевых столкновений в районе Часового Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечино. До сих пор продолжается одна вражеская атака.

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На Торецком направлении наши защитники отбили 10 атак войск агрессора вблизи Торецка и в сторону Дылеевки и Яблоновки, еще один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении захватчики 55 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Горехово, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка. Силы обороны отбили 51 атаку, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

Только на этом направлении украинские воины обезвредили 317 оккупантов, из них 179 - безвозвратно. Уничтожен танк, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 37 мотоциклов, 21 БпЛА, спутниковый терминал и генератор; кроме этого, повреждены пять автомобилей и три артиллерийские системы оккупанта

- говорится в сводке.

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Веселое, Бурлацкое и Вольное Поле. Сегодня на этом направлении произошло 19 боестолкновений, из которых пять продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили одну попытку продвижения противника вблизи Малиновки. Бои не утихают до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники остановили продвижение вражеских войск в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг совершил две напрасные попытки наступления.

На Курском направлении украинские воины отбили 28 атак, одно боевое столкновение еще продолжается.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

Силы обороны Украины на днях уничтожили три установки "Искандер" на территории российской федерации. Об этом в вечернем зернении рассказал Президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в Киеве осознают, что россияне пробуют сейчас показать, будто они не поддаются никакому давлению.

Ранее стало известно, что Силы обороны Юга Украины поразили локомотив с колонной вражеской техники. Потери противника составили 13 танков и более сотни единиц бронированной и автомобильной техники.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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