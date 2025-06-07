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Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
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155 боєзіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Від початку доби відбулося 155 бойових зіткнень. росіяни завдали 3 ракетних та 65 авіаційних ударів, використали 1273 дрони-камікадзе та здійснили 4407 обстрілів.

155 боєзіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Від початку доби 7 чеврня на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали трьох ракетних та 65 авіаційних ударів, використавши чотири ракети та 112 КАБ.

Крім цього, ворог застосував 1273 дрони-камікадзе та здійснив 4407 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів

- доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку наші захисники відбили атаку ворога поблизу Вовчанська. Ворог завдав авіаудару КАБами по місту Харків.

На Куп’янському напрямку противник здійснив спробу штурму в районі Степової Новоселівки, успіху не мав.

На Лиманському напрямку протягом доби зафіксовано 18 атак в районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка. До цього часу точиться одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку сталося десять бойових зіткнень у районі Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного. Дотепер триває одна ворожа атака.

Побільшало українців, які готові терпіти війну, скільки буде необхідно - опитування06.06.25, 14:17 • 2454 перегляди

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили 10 атак військ агресора поблизу Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки, ще один бій досі триває.

На Покровському напрямку загарбники 55 разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка. Сили оборони відбили 51 атаку, ще чотири бойових зіткнення тривають.

Лише на цьому напрямку українські воїни знешкодили 317 окупантів, з них 179 - безповоротно. Знищено танк, дві бойові броньовані машини, 11 автомобілів, 37 мотоциклів, 21 БпЛА, супутниковий термінал та генератор; окрім цього, пошкоджено п’ять автомобілів та три артилерійські системи окупанта

- йдеться у зведенні.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи стримують атаки окупаційних військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле. Сьогодні на цьому напрямку відбулось 19 боєзіткнень, з яких п’ять тривають дотепер.

На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно зупинили одну спробу просування противника поблизу Малинівки. Бої не вщухають дотепер.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили просування ворожих військ в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві марні спроби наступу.

На Курському напрямку українські воїни відбили 28 атак, одне бойове зіткнення ще триває.

"На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала", - додали у Генштабі.

Нагадаємо

Сили оборони України днями знищили три установки "Іскандер" на території російської федерації. Про це у вечірньому зерненні розповів Президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що у Києві свідомі того, що росіяни пробують зараз показати, наче вони не піддаються жодному тиску.

Раніше стало відомо, що Сили оборони Півдня України вразили локомотив із колоною ворожої техніки. Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Зеленський відреагував на слова Трампа щодо війни: "Ми не діти з путіним на майданчику, він - вбивця"07.06.25, 10:33 • 3342 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
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