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Зеленський відреагував на слова Трампа щодо війни: "Ми не діти з путіним на майданчику, він - вбивця"

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Володимир Зеленський спростував слова Дональда Трампа про війну в Україні, наголосивши, що це не дитяча бійка, а вбивство дітей. Він підкреслив, що біль втрат неможливо відчути на відстані.

Зеленський відреагував на слова Трампа щодо війни: "Ми не діти з путіним на майданчику, він - вбивця"
ABC News

Президент України Володимир Зеленський спростував характеристику президента США Дональда Трампа війни росії проти України, коли останній порівняв країни з "двома молодими людьми, які б’ються як божевільні" та сказав, що "іноді краще дати їм повоювати деякий час". Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ABC News, пише УНН.

Деталі

В ексклюзивному інтерв’ю, яке вийшло в неділю в програмі "This Week with George Stephanopoulos", співведуча Марта Раддатц запитала Зеленського, чи Трамп "розуміє повідомлення" про страждання в Україні на основі своїх зауважень в Овальному кабінеті.

"Ми не діти з путіним на майданчику в парку, - сказав Зеленський у п’ятницю. - Він вбивця, який прийшов у цей парк, щоб убити дітей".

Зеленський описав "безмежний" біль українського батька, який втратив під час ракетного удару дружину та трьох дітей.

Слова чоловіка на адресу Зеленського були "іншими", ніж те, як чиновники говорять про втрати, зазначив український лідер: "Він не згадував жодної статистики чи цифр і кількості ударів". "Він просто сказав: "Кожного ранку, коли я прокидаюся, я просто шукаю свою сім'ю - я шукаю скрізь у квартирі ... Я все ще відчуваю, що це був кошмар ... поганий сон", - сказав Зеленський.

Трамп "не міг повністю відчути і зрозуміти цей біль", зазначив Зеленський.

"І справа не в президенті Трампі, а в будь-якій людині, яка не тут, у країні, яка перебуває за кілька тисяч миль звідси - [вони] не можуть повністю відчути і зрозуміти цей біль", - сказав Зеленський.

Президент України розповів Раддатц, що у війні загинула 631 українська дитина, а росія часто атакує мирних жителів.

Можливо краще дати "поборотися деякий час"? Трамп порівняв війну України та рф з "дитячою бійкою"05.06.25, 20:31 • 2722 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Овальний кабінет
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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