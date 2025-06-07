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Зеленский отреагировал на слова Трампа о войне: "Мы не дети с путиным на площадке, он - убийца"

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Владимир Зеленский опроверг слова Дональда Трампа о войне в Украине, подчеркнув, что это не детская драка, а убийство детей. Он подчеркнул, что боль потерь невозможно почувствовать на расстоянии.

Зеленский отреагировал на слова Трампа о войне: "Мы не дети с путиным на площадке, он - убийца"
ABC News

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг характеристику президента США Дональда Трампа войны россии против Украины, когда последний сравнил страны с "двумя молодыми людьми, которые дерутся как сумасшедшие" и сказал, что "иногда лучше дать им повоевать некоторое время". Об этом Зеленский заявил в интервью ABC News, пишет УНН.

Детали

В эксклюзивном интервью, которое вышло в воскресенье в программе "This Week with George Stephanopoulos", соведущая Марта Раддатц спросила Зеленского, "понимает ли Трамп сообщение" о страданиях в Украине на основе своих замечаний в Овальном кабинете.

"Мы не дети с путиным на площадке в парке, - сказал Зеленский в пятницу. - Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей".

Зеленский описал "безграничную" боль украинского отца, который потерял во время ракетного удара жену и троих детей.

Слова мужчины в адрес Зеленского были "иными", чем то, как чиновники говорят о потерях, отметил украинский лидер: "Он не упоминал никакой статистики или цифр и количества ударов". "Он просто сказал: "Каждое утро, когда я просыпаюсь, я просто ищу свою семью - я ищу везде в квартире ... Я все еще чувствую, что это был кошмар ... плохой сон", - сказал Зеленский.

Трамп "не мог полностью почувствовать и понять эту боль", отметил Зеленский.

"И дело не в президенте Трампе, а в любом человеке, который не здесь, в стране, которая находится в нескольких тысячах миль отсюда - [они] не могут полностью почувствовать и понять эту боль", - сказал Зеленский.

Президент Украины рассказал Раддатц, что в войне погиб 631 украинский ребенок, а россия часто атакует мирных жителей.

Возможно, лучше дать "побороться некоторое время"? Трамп сравнил войну Украины и рф с "детской дракой"05.06.25, 20:31 • 2720 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
Овальный кабинет
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
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