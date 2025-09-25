150 из 176 российских дронов уничтожены над Украиной
Киев • УНН
В ночь на 25 сентября враг атаковал Украину 176 ударными БПЛА, включая Shahed и Гербера. Уничтожено 150 беспилотников, зафиксировано 13 попаданий и падений обломков.
россия запустила по Украине 176 дронов, 150 из них сбиты или подавлены, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 сентября (с 18.00 24 сентября) враг атаковал 176-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда - ВОТ Крыма, около 100 из них – шахеды.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны
"Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации", - говорится в сообщении.
Как указано, вражеская атака продолжается. "Кроме того, с севера зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" - подчеркнули в ВС ВСУ.
