150 зі 176 російських дронів знешкоджено над Україною
Київ • УНН
У ніч на 25 вересня ворог атакував Україну 176 ударними БПЛА, включаючи Shahed та Гербера. Знешкоджено 150 безпілотників, зафіксовано 13 влучань та падіння уламків.
росія запустила по Україні 176 дронів, 150 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 вересня (із 18.00 24 вересня) ворог атакував 176-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, близько 100 із них – шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни
"Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, ворожа атака триває. "Крім того, з півночі зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки!" - наголосили у ПС ЗСУ.
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин25.09.25, 08:22 • 25431 перегляд