150 боевых столкновений на фронте: враг активно атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях
Киев • УНН
В течение суток произошло 150 боевых столкновений, враг совершил 25 авиационных ударов и применил 2872 дрона-камикадзе. Наиболее активные бои продолжались на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
С начала суток произошло 150 боевых столкновений. Враг активно атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Кроме того, применил 2872 дронов-камикадзе и совершил 2452 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 76 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2872 дронов-камикадзе и совершил 2452 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Прилипка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка. Украинские подразделения отбили девять атак российских захватчиков.
Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызового и в сторону Куриловки, Купянска.
На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в сторону Новосергиевки, Дробышево и Дибровы.
На Славянском направлении наши защитники отбивали 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закотного, Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается.
На Краматорском направлении наши защитники остановили одну наступательную операцию в районе Приволья.
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Яблоновка и Софиевка.
На Покровском направлении враг совершил 31 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгороднее, Шевченко, Мирноград, Котлино, Дачное, Филиа и в сторону Белицкого, Вольного и Сергеевки. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.
По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 40 оккупантов и ранили 27; уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильного и четыре единицы специального транспорта, противотанковый ракетный комплекс, квадроцикл, два укрытия личного состава, также поражена реактивная система залпового огня, две единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов, в районах Вербового и Вишневого.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 23 атаки оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Зализничного. Еще три боестолкновения продолжаются. Авиаударам подверглись Зализничное, Любицкое, Воздвиженка, Барвиновка, Рождественка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.
