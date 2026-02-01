150 боевых столкновений на фронте: враг активно атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях

С начала суток произошло 150 боевых столкновений. Враг активно атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Кроме того, применил 2872 дронов-камикадзе и совершил 2452 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес 25 авиационных ударов, сбросил 76 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2872 дронов-камикадзе и совершил 2452 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы, Волчанска и в сторону населенных пунктов Прилипка, Вильча, Графское, Волчанские Хутора и Кутьковка. Украинские подразделения отбили девять атак российских захватчиков.

Четыре атаки отбили украинские защитники на Купянском направлении, в районе Загрызового и в сторону Куриловки, Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины остановили шесть атак в сторону Новосергиевки, Дробышево и Дибровы.

На Славянском направлении наши защитники отбивали 12 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Платоновки, Свято-Покровского в сторону Закотного, Рай-Александровки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну наступательную операцию в районе Приволья.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Щербиновка, Степановка, Яблоновка и Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 31 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Новоподгороднее, Шевченко, Мирноград, Котлино, Дачное, Филиа и в сторону Белицкого, Вольного и Сергеевки. В некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 40 оккупантов и ранили 27; уничтожили 26 беспилотных летательных аппаратов, четыре единицы автомобильного и четыре единицы специального транспорта, противотанковый ракетный комплекс, квадроцикл, два укрытия личного состава, также поражена реактивная система залпового огня, две единицы автомобильной техники и 18 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили три атаки оккупантов, в районах Вербового и Вишневого.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали 23 атаки оккупантов, в районе Гуляйполя и в сторону Староукраинки, Варваровки, Зеленого, Святопетровки и Зализничного. Еще три боестолкновения продолжаются. Авиаударам подверглись Зализничное, Любицкое, Воздвиженка, Барвиновка, Рождественка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях наступательных действий врага не зафиксировано.

