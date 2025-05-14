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128 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

Киев • УНН

 • 44 просмотра

В течение суток российские войска нанесли 45 авиаударов и применили более 1156 дронов-камикадзе. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где продолжаются ожесточенные бои.

128 боевых столкновений на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях

С начала суток 14 мая на фронте произошло 128 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли по позициям украинских войск и населенным пунктам один ракетный и 45 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 65 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 1156 дронов-камикадзе и совершили почти четыре тысячи обстрелов

- рассказали в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник трижды проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении агрессор пытался идти вперед в направлении Глушковки. Украинские защитники остановили атаку врага.

На Лиманском направлении российские захватчики 21 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новая Кругляковка, Лозовая, Новоегоровка, Грековка, Колодцы, Ямполевка, Редкодуб и в направлении Григоровки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре атаки оккупационных войск вблизи Верхнекаменского и Белогоровки, еще одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Краматорском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Часов Яр, Григоровка, Белая Гора и Курдюмовка. В настоящее время идет бой.

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Девятнадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Все вражеские атаки отбиты нашими защитниками.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Елизаветовка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Котляровка и Андреевка. Наши защитники остановили 46 штурмовых действий противника, еще пять боестолкновений продолжаются.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 324 оккупанта, из них 159 - безвозвратно. Также уничтожены танк, четыре автомобиля, четыре мотоцикла, 12 БпЛА, пункт управления БпЛА, пять антенн БпЛА и станция наблюдения "Муром-М". К тому же поврежден танк россиян

- говорится в сводке Генштаба.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Богатырь, Новополь, Бурлацкое и Вольное Поле. До сих пор продолжаются пять боестолкновений.

Сегодня на Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в районе Степного. Враг нанес авиаудары по Степногорску и Каменскому.

На Приднепровском направлении наши защитники остановили одну попытку противника приблизиться к нашим позициям.

На Курском направлении с начала суток произошло восемь боев, один из которых продолжается до сих пор. Кроме того, враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив шесть управляемых бомб, и совершил 188 артиллерийских обстрелов.

Напомним

Президент Зеленский заявил, что Украина ведет активные действия на Курщине и в Белгородской области для защиты украинской границы. Он подчеркнул, что это не выбор Украины, а превентивная оборона.

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