Чтобы заставить путина прекратить войну, следует "задушить" экономику рф: Франция призывает ЕС предпринять решительные шаги

Влияние санкций до сих пор было недостаточным - напомнил Жан-Ноэль Барро, глава МИД Франции, после того, как ЕС принял 17-й пакет санкций против рф. Чиновник считает, что следует расширить базу санкций и оказать действенное влияние на экономику россии.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил в среду, что Европейский Союз должен сосредоточиться на новом пакете санкций. Это должен быть такой пакет мер, который будет способен "задушить" экономику россии и заставить президента владимира путина прекратить войну в Украине.

"Сегодня мы принимаем 17-й пакет санкций. Нам нужно будет пойти дальше, поскольку санкции до сих пор не отговорили Владимира Путина от продолжения его агрессивной войны. Мы должны быть готовы к расширению разрушительных санкций, которые могут раз и навсегда задушить экономику России", – сказал Барро ведущему новостному каналу BFM TV.

Справка

17-й пакет предусматривает санкции в отношении около 200 танкеров "теневого флота". Ожидается, что пакет будет принят на следующей неделе министрами иностранных дел блока.

Пакет также добавляет новые ограничения для 30 компаний, занимающихся торговлей товарами двойного использования.

75 физических и юридических лиц будут включены в список за их связи с военно-промышленным комплексом россии - пишет издание.

Страны также договорились расширить правовую базу своих санкций в отношении российских гибридных угроз.

Ожидается, что ЕС сможет санкционировать суда и флоты, которые причастны к уничтожению подводных кабелей и другие проявления саботажа. В этот список было добавлено еще 20 организаций и физических лиц, говорится в материале.

Некоторые европейские лидеры угрожали ввести дополнительные санкции против россии, если путин не согласится на прекращение огня в Украине. Пока что они столкнулись с огромными политическими препятствиями - для реализации этой идеи необходима поддержка США.

Усиление санкций происходит также на фоне того, что москва и Киев могут провести свои первые мирные переговоры в Стамбуле, пишет Reuters.

Напомним

В кремле заявили, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле в четверг, 15 мая. Состав делегации не называют.

Дональд Трамп заявил, что не знает, будет ли присутствовать владимир путин на переговорах по войне в Украине в Турции.