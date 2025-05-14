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Щоб змусити путіна припинити війну, слід "задушити" економіку рф: Франція закликає ЄС зробити рішучі кроки

Київ • УНН

 • 534 перегляди

Глава МЗС Франції заявив, що санкцій проти рф недостатньо. Потрібен пакет заходів, здатний «задушити» економіку росії та змусити путіна зупинити війну в Україні.

Щоб змусити путіна припинити війну, слід "задушити" економіку рф: Франція закликає ЄС зробити рішучі кроки

Вплив санкцій досі був недостатнім - нагадав Жан-Ноель Барро, глава МЗС Франції, після того, як ЄС ухвалив 17-й пакет санкцій проти рф. Посадовець вважає, що слід розширити базу санкцій і здійснити дієвий вплив на економіку росії.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у середу, що Європейський Союз має зосередитися на новому пакеті санкцій. Це має бути такий пакет заходів, який буде спроможний "задушити" економіку росії та змусити президента володимира путіна припинити війну в Україні.

"Сьогодні ми ухвалюємо 17-й пакет санкцій. Нам потрібно буде піти далі, оскільки санкції досі не відрадили Володимира Путіна від продовження його агресивної війни. Ми повинні бути готові до розширення руйнівних санкцій, які можуть раз і назавжди задушити економіку Росії", – сказав Барро провідному новинному каналу BFM TV. 

Довідка

17-й пакет передбачає санкції щодо близько 200 танкерів "тіньового флоту".  Очікується, що пакет буде прийнятий наступного тижня міністрами закордонних справ блоку. 

Пакет також додає нові обмеження для 30 компаній, що займаються торгівлею товарами подвійного використання.

75 фізичних та юридичних осіб будуть включені до списку за їхні зв'язки з військово-промисловим комплексом росії

- пише видання. 

Країни також домовилися розширити правову базу своїх санкцій щодо російських гібридних загроз. 

Очікується, що ЄС зможе санкціонувати судна і флоти, які причетні до знищення підводних кабелів та інші проявів саботажу. До цього списку було додано ще 20 організацій та фізичних осіб, ідеться у матеріалі.

Деякі європейські лідери погрожували запровадити додаткові санкції проти росії, якщо путін не погодиться на припинення вогню в Україні. Поки що вони зіткнулися з величезними політичними перешкодами - для реалізації цієї ідеї необхідна підтримка США.

Посилення санкцій відбувається також на тлі того, що москва та Київ можуть провести свої перші мирні переговори в Стамбулі, пише Reuters.

Нагадаємо

У кремлі заявили, що російська делегація чекатиме на українську сторону в Стамбулі в четвер, 15 травня. Склад делегації не називають.

Дональд Трамп заявив, що не знає, чи буде присутній володимир путін на переговорах щодо війни в Україні в Туреччині. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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