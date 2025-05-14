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128 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Київ • УНН

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Протягом доби російські війська завдали 45 авіаударів та застосували понад 1156 дронів-камікадзе. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де тривають запеклі бої.

128 бойових зіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

Від початку доби 14 травня на фронті відбулося 128 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали по позиціях українських військ та населених пунктах одного ракетного та 45 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 65 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 1156 дронів-камікадзе та здійснили майже чотири тисячі обстрілів

- розповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник тричі проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку агресор намагався йти вперед в напрямку Глушківки. Українські захисники зупинили атаку ворога.

На Лиманському напрямку російські загарбники 21 раз атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Нова Кругляківка, Лозова, Новоєгорівка, Греківка, Колодязі, Ямполівка, Рідкодуб та в напрямку Григорівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупаційних військ поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки, ще одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників поблизу населених пунктів Часів Яр, Григорівка, Біла Гора та Курдюмівка. На даний час точиться бій.

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Дев’ятнадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Усі ворожі атаки відбиті нашими оборонцями.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник намагався просуватись вперед у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Котлярівка та Андріївка. Наші захисники зупинили 46 штурмових дій противника, ще п’ять боєзіткнень тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 324 окупанти, з них 159 - безповоротно. Також знищено танк, чотири автомобілі, чотири мотоцикли, 12 БпЛА, пункт управління БпЛА, п’ять антен БпЛА та станцію спостереження "Муром-М". До того ж пошкоджено танк росіян

- йдеться у зведенні Генштабу.

На Новопавлівському напрямку ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Багатир, Новопіль, Бурлацьке та Вільне Поле. Досі тривають п’ять боєзіткнень.

Сьогодні на Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми в районі Степового. Ворог завдав авіаударів по Степногірську та Кам’янському.

На Придніпровському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу противника наблизитись до наших позицій.

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім боїв, один з яких триває дотепер. Крім того, ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши шість керованих бомб, та здійснив 188 артилерійських обстрілів.

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