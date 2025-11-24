125 из 162 российских дронов обезвредили над Украиной
Киев • УНН
Россия ночью запустила по Украине 162 дрона, 125 из них сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания 37 ударных БПЛА на 15 локациях, больше всего пострадали Харьковщина, Черниговщина и Днепропетровщина.
Подробности
По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 ноября (с 19:00 23 ноября) враг атаковал 162-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, более 80 из них – "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны
"Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.
