125 из 162 российских дронов обезвредили над Украиной

$42.270.11
48.520.00
ukenru
06:19 • 2796 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 7238 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 15583 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 24229 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 28832 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в ЖеневеVideo
23 ноября, 17:04 • 33665 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процессаVideo
23 ноября, 17:00 • 26327 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22535 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19862 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
23 ноября, 14:06 • 15785 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
95%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Рабочая версия мирного плана Трампа уже отличается от ранее опубликованного документа - New York Times23 ноября, 22:54 • 3920 просмотра
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛАPhotoVideo23 ноября, 23:56 • 10867 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видеоVideo24 ноября, 01:04 • 8124 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 разPhoto02:09 • 11473 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G805:08 • 13391 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 44077 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 120625 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 84889 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 89620 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 96048 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Франция
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 32608 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 43287 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 45276 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 120629 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 63804 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Дипломатка
Железный купол

125 из 162 российских дронов обезвредили над Украиной

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Россия ночью запустила по Украине 162 дрона, 125 из них сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания 37 ударных БПЛА на 15 локациях, больше всего пострадали Харьковщина, Черниговщина и Днепропетровщина.

125 из 162 российских дронов обезвредили над Украиной

Россия ночью запустила по Украине 162 дрона, 125 из них сбиты или подавлены, но есть попадания в 15 местах, больше всего затронуло Харьковскую, Черниговскую и Днепропетровскую области, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Подробности

По данным ВС ВСУ, в ночь на 24 ноября (с 19:00 23 ноября) враг атаковал 162-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, более 80 из них – "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации. Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛА24.11.25, 01:56 • 11050 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Курск
Харьковская область
Днепропетровская область
Черниговская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина