125 зі 162 російських дронів знешкодили над Україною
Київ • УНН
росія вночі запустила по Україні 162 дрони, 125 з них збито або придушено. Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, найбільше постраждали Харківщина, Чернігівщина та Дніпропетровщина.
росія вночі запустила по Україні 162 дрони, 125 з них збито або придушено, але є влучання у 15 місцях, найбільше зачепило Харківщину, Чернігівщину та Дніпропетровщину, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 24 листопада (з 19:00 23 листопада) ворог атакував 162-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, понад 80 із них – "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 125 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни
"Зафіксовано влучання 37 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації. Найбільше постраждали об’єкти цивільної інфраструктури та приватні домогосподарства на Харківщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині. На жаль, є жертви серед цивільного населення", - ідеться у повідомленні.
