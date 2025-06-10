124 боя в сутки: россияне массированно атакуют ракетами, дронами и артиллерией - Генштаб

С начала суток 9 июня на фронте произошло 124 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли один массированный ракетный удар 21 ракетой и 48 авиационных ударов, применив 53 управляемые авиационные бомбы.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1347 дронов-камикадзе и осуществили 4343 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов - доложили в Генштабе.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении в течение дня наши войска отбили четыре атаки противника в районах Волчанска, Каменки и Глубокого.

На Купянском направлении украинские защитники отбили шесть штурмов вблизи Кондрашовки, Загрызового, Голубовки, Степовой Новоселовки и Колесниковки. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи Липового и в направлении Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Ольговки и Григоровки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Краматорском направлении наши защитники отбили пять вражеских штурмов в районах Белой Горы и Курдюмовки.

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На Торецком направлении россияне одиннадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Торецка и в направлении Яблоновки. Три боестолкновения еще продолжаются.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения тридцать раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Новоукраинка, Новооленовка, Богдановка, Новосергеевка, Миролюбовка, Елизаветовка, Малиновка, Проминь, Лысовка, Удачное, Богдановка, Алексеевка, Андреевка и в направлении населенных пунктов Зеленый Кут, Покровск, Муравка. До сих пор продолжается три боестолкновения.

На этом направлении, по предварительным подсчетам, украинские воины обезвредили 146 оккупантов, 87 из них - безвозвратно, уничтожили одну боевую бронированную машину, шесть автомобилей противника, четыре антенны связи, пятнадцать мотоциклов, десять беспилотных летательных аппаратов, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, станцию радиоэлектронной борьбы. Кроме того, наши защитники вывели из строя автомобиль, два мотоцикла, танк и тяжелую огнеметную систему - говорится в сводке.

На Новопавловском направлении враг двенадцать раз атаковал вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Зеленое Поле, Вольное Поле, Веселое, в направлении Шевченко, Богатыря и Запорожья. Пять боестолкновений продолжаются. Авиационным ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Запорожье и Новополь.

Силы обороны успешно отбили две вражеские попытки продвинуться вперед на Гуляйпольском направлении вблизи населенного пункта Малиновка. Сейчас продолжается еще одна атака противника. Авиаударам неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Гуляйполе и Ольговское.

На Ореховском направлении наши защитники отбили четыре вражеских штурма в районах Новоандреевки, Степного, Нестерянки и в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении враг предпринял четыре попытки продвинуться вперед в районе Антоновского моста, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбили двадцать пять атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес восемь авиационных ударов с применением пятнадцати управляемых бомб, а также совершил 143 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два – из реактивных систем залпового огня.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - добавили в Генштабе.

Напомним

россияне не прекращают обстрелы Херсонской общины. За последние сутки атакам подверглись Антоновка, Херсон, Садовое и Приднепровское. Ранены четыре человека, повреждены дома и социальная инфраструктура.

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