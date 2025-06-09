Атаки ворога на Херсонську громаду: четверо поранених, пошкоджені будинки - МВА
Київ • УНН
російські війська продовжують обстрілювати Херсонську громаду, внаслідок чого поранено четверо людей. Пошкоджено будинки та об'єкти соціальної інфраструктури в Антонівці, Херсоні, Садовому та Придніпровському.
росіяни не припиняють обстріли Херсонської громади. За останню добу атак зазнали Антонівка, Херсон, Садове й Придніпровське. Поранено четверо людей, пошкоджено будинки та соціальну інфраструктуру. Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає УНН.
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За його словами, напередодні під ворожими обстрілами опинились Антонівка, Херсон і Садове і Придніпровське. Пошкоджено приватний будинок, заклади соціальної сфери. Постраждали четверо людей.
Всіх потерпілих шпиталізували у середньому стані важкості. Всім надається відповідна медична допомога
Шанько також підкреслив, що від початку червня відбулося вже 316 ударів з боку росії по Херсонській громаді. З них – 165 – це обстріли за допомогою дронів, 143 – артилерії й 8 – КАБи.
Внаслідок обстрілів з початку місяця загинули семеро людей, ще 62 - дістали поранення, зокрема троє дітей.
Серед 44 пожеж, які виникли останнім часом на Херсонщині, 30 були внаслідок обстрілів з боку російських військових. 14 – внаслідок спалювання сухостою.
На жаль випадки, коли росіяни атакують наші екстрені служби – далеко не поодинокі, це цілеспрямована атака росії. Вони навмисно атакують медиків, рятувальників, волонтерів, правоохоронців та інших, хто приїжджає на допомогу людям, які були поранені. Це свідома тактика терору з боку росії
Очільник МВА додав, що "дронова ситуація" у місті надзвичайно важка, ворог постійно атакує з БпЛА. Адміністрація намагається забезпечити військових всім необхідним для протидії дронів.
Але це війна технологій. Дрони постійно удосконалюється, все розвивається і потрібен час, щоб цьому протидіяти
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