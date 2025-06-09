Атаки ворога на Херсонську громаду: четверо поранених, пошкоджені будинки - МВА

росіяни не припиняють обстріли Херсонської громади. За останню добу атак зазнали Антонівка, Херсон, Садове й Придніпровське. Поранено четверо людей, пошкоджено будинки та соціальну інфраструктуру. Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає УНН.

За його словами, напередодні під ворожими обстрілами опинились Антонівка, Херсон і Садове і Придніпровське. Пошкоджено приватний будинок, заклади соціальної сфери. Постраждали четверо людей.

Шанько також підкреслив, що від початку червня відбулося вже 316 ударів з боку росії по Херсонській громаді. З них – 165 – це обстріли за допомогою дронів, 143 – артилерії й 8 – КАБи.

Внаслідок обстрілів з початку місяця загинули семеро людей, ще 62 - дістали поранення, зокрема троє дітей.

Серед 44 пожеж, які виникли останнім часом на Херсонщині, 30 були внаслідок обстрілів з боку російських військових. 14 – внаслідок спалювання сухостою.

На жаль випадки, коли росіяни атакують наші екстрені служби – далеко не поодинокі, це цілеспрямована атака росії. Вони навмисно атакують медиків, рятувальників, волонтерів, правоохоронців та інших, хто приїжджає на допомогу людям, які були поранені. Це свідома тактика терору з боку росії