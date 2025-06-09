Атаки ворога на Херсонську громаду: четверо поранених, пошкоджені будинки - МВА

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США
Ексклюзив
13:46 • 1042 перегляди

Розпалює ще більше багаття: політолог про дії Трампа щодо придушення протестів у США

Ексклюзив
13:35 • 3208 перегляди

Алкоголь, порушення, зневага до суду: історія кермування скандального нардепа Сергія Кузьміних

Ексклюзив
13:15 • 6344 перегляди

Заборона маркетингу не зупинила зростання цін, потрібне регулювання виробників - нардеп

Ексклюзив
12:50 • 19745 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога

11:52 • 19288 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

Ексклюзив
11:44 • 25559 перегляди

Тактика затягування? САП має звернути увагу суду на зловживання захисту Кузьміних

9 червня, 08:00 • 78633 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 07:12 • 73825 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 06:55 • 45576 перегляди

Генштаб підтвердив ураження літаків на аеродромі "Саваслейка" у рф: імовірно, МіГ-31 та Су-30/34

9 червня, 06:30 • 46054 перегляди

Генштаб підтвердив ураження об'єкта російського ВПК у чебоксарах, де виготовляли антени для "шахедів"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
6.4м/с
41%
751мм
Популярнi новини

У Рівному повідомили про вибухи на тлі ракетної небезпеки

9 червня, 06:13 • 69217 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 42230 перегляди

ЄС може проголосувати нові санкції проти рф 20 червня за умови координації зі США - Politico

08:28 • 47428 перегляди

Спецоперація "Павутина": НАТО вчиться, як "креативність" України змінює ситуацію на полі бою - AFP

09:23 • 66703 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 58735 перегляди
Публікації

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

12:50 • 19745 перегляди

Тінь над фінансами: чому новий закон про факторинг б'є по довірі до банківської системи

09:47 • 58915 перегляди

"Контракт 18-24": скільки бригад вже доєднались та скільки триває підготовка нових бійців

9 червня, 08:00 • 78633 перегляди

Як захистити волосся влітку: поради трихолога
Ексклюзив

9 червня, 05:45 • 104959 перегляди

Сьогодні відбудеться церемонія вручення премії "Тоні": хто може отримати нагороду

8 червня, 08:18 • 92716 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґітанас Науседа

Фрідріх Мерц

Гетманцев Данило Олександрович

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Польща

Естонія

Латвія

Реклама
УНН Lite

Том Фелтон відмахнувся від критики поглядів Роулінг: реакція фанатів неоднозначна

09:31 • 25356 перегляди

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 червня, 08:01 • 42380 перегляди

Тиждень нової емоційної епохи: астрологічний прогноз на 9-15 червня

9 червня, 07:12 • 73825 перегляди

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 108096 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 130452 перегляди
Актуальне

Твіттер

Безпілотний літальний апарат

Ту-95

MIM-104 Patriot

Мі-24

Атаки ворога на Херсонську громаду: четверо поранених, пошкоджені будинки - МВА

Київ • УНН

 • 476 перегляди

російські війська продовжують обстрілювати Херсонську громаду, внаслідок чого поранено четверо людей. Пошкоджено будинки та об'єкти соціальної інфраструктури в Антонівці, Херсоні, Садовому та Придніпровському.

Атаки ворога на Херсонську громаду: четверо поранених, пошкоджені будинки - МВА

росіяни не припиняють обстріли Херсонської громади. За останню добу атак зазнали Антонівка, Херсон, Садове й Придніпровське. Поранено четверо людей, пошкоджено будинки та соціальну інфраструктуру. Про це повідомив голова Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає УНН.

Деталі

За його словами, напередодні під ворожими обстрілами опинились Антонівка, Херсон і Садове і Придніпровське. Пошкоджено приватний будинок, заклади соціальної сфери. Постраждали четверо людей.

Всіх потерпілих шпиталізували у середньому стані важкості. Всім надається відповідна медична допомога

 - додав він.

Шанько також підкреслив, що від початку червня відбулося вже 316 ударів з боку росії по Херсонській громаді. З них – 165 – це обстріли за допомогою дронів, 143 – артилерії й 8 – КАБи.

Внаслідок обстрілів з початку місяця загинули семеро людей, ще 62 - дістали поранення, зокрема троє дітей.

Серед 44 пожеж, які виникли останнім часом на Херсонщині, 30 були внаслідок обстрілів з боку російських військових. 14 – внаслідок спалювання сухостою.

На жаль випадки, коли росіяни атакують наші екстрені служби – далеко не поодинокі, це цілеспрямована атака росії. Вони навмисно атакують медиків, рятувальників, волонтерів, правоохоронців та інших, хто приїжджає на допомогу людям, які були поранені. Це свідома тактика терору з боку росії 

- підсумував він.

Очільник МВА додав, що "дронова ситуація" у місті надзвичайно важка, ворог постійно атакує з БпЛА. Адміністрація намагається забезпечити військових всім необхідним для протидії дронів.

Але це війна технологій. Дрони постійно удосконалюється, все розвивається і потрібен час, щоб цьому протидіяти 

- пояснив він.

Майже 200 бойових зіткнень за добу: рф атакує, ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках - Генштаб08.06.25, 08:42 • 4050 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Війна
Херсон
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9