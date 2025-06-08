Майже 200 бойових зіткнень за добу: рф атакує, ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках - Генштаб

$41.470.00
47.380.00
ukenru
Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня
7 червня, 15:01 • 32114 перегляди

Обмін тілами загиблими між рф та Україною має розпочатися наступного тижня

7 червня, 14:43 • 82904 перегляди

Канада продовжила безмитний імпорт українських товарів до червня 2026 року

7 червня, 13:51 • 47779 перегляди

Перше за 28 років "золото" України: гімнастка Онофрійчук здобула перемогу на Євро в особистому багатоборстві

7 червня, 12:58 • 69408 перегляди

Не відповідають дійсності та домовленостям: в Україні спростували заяви рф щодо ситуції з обміном полонених та репатріації тіл

7 червня, 12:42 • 71681 перегляди

Подвійне вбиство українки та її маленької доньки у Бельгії: Сибіга доручив посольству тримати справу на особливому контролі

Ексклюзив
7 червня, 12:20 • 50040 перегляди

У Києві сталася штовханина з поліцією перед "КиївПрайд Парк": правоохоронці затримали противників акції

7 червня, 05:00 • 162594 перегляди

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 112837 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 163704 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 94703 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4м/с
64%
748мм
Популярнi новини

У Солом'янському районі Києва призупинено аварійно-відновлювальні роботи на місці удару росіян

7 червня, 21:58 • 16495 перегляди

В російському новомосковську пролунали вибухи: ймовірно, атаковано хімкомбінат "Азот" - мережа

7 червня, 21:59 • 8296 перегляди

Прикордонники показали, як FPV-дронами зупинили прорив окупантів на мотоциклах і багі біля Вовчанська

8 червня, 00:20 • 10633 перегляди

Атака на Запоріжжя: ворог наніс понад півтисячі ударів по 16 населених пунктах

04:12 • 10894 перегляди

США: рф готує потужний удар по Україні як помсту за операцію "Павутина" - Reuters

05:17 • 5704 перегляди
Публікації

День Святої Трійці: дата, традиції та заборони

7 червня, 05:00 • 162590 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 154025 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 152956 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 196953 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

6 червня, 13:00 • 239959 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

Серіал "Етуаль" від Prime Video закривають після одного сезону

7 червня, 11:27 • 74026 перегляди

Меган Маркл і принц Гаррі насолодилися подорожжю в Діснейленд з дітьми

7 червня, 10:33 • 98391 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 163702 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 143064 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 183114 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

Майже 200 бойових зіткнень за добу: рф атакує, ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1334 перегляди

Протягом 7 червня на фронті відбулося 193 бойових зіткнення. Ворог завдав авіаударів та обстрілів, але українські війська відбили атаки на багатьох напрямках.

Майже 200 бойових зіткнень за добу: рф атакує, ЗСУ тримають оборону на ключових напрямках - Генштаб

Протягом доби 7 червня на фронті зафіксовано 193 бойових зіткнення. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 92 авіаудари, зокрема скинув 168 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 6035 обстрілів, з них 89 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3066 дронів-камікадзе

- розповіли військові.

Зеленський відреагував на слова Трампа щодо війни: "Ми не діти з путіним на майданчику, він - вбивця"07.06.25, 10:33 • 3692 перегляди

Також вказується, що агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Осоївка, Миропільське Сумської області; Харків, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новопавлівка, Маліївка Дніпропетровської області; Сухий Яр, Яблунівка, Новоекономічне, Покровськ, Шахове, Іванопілля, Шевченко, Комишуваха Донецької області; Ольгівське, Залізничне, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Львове Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських систем та одну станцію РЕБ російських загарбників

- йдеться у зведенні.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку агресор тричі штурмував позиції наших захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів і Западного.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулася одна атака окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та Білогорівка.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив один наступ на позиції наших підрозділів біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Часового Яру, Маркового та в напрямку Білої Гори й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак неподалік Торецька та в бік Диліївки і Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 65 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Полтавка, Миролюбівка, Мирне, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Горіхове, Котлярівка, Богданівка, Новоукраїнка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак на позиції наших військ поблизу населених пунктів Багатир, Веселе, Бурлацьке та Вільне Поле.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник здійснив чотири спроби просунутися вперед поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожу атаку в бік Новоандріївки.

Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог тричі без успіху намагався наблизитись до укріплень наших оборонців.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 31 атаку російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 34 авіаційних ударів із застосуванням 62 керованих бомб, а також здійснив 196 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 11 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, літак, 158 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 146 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

США: рф готує потужний удар по Україні як помсту за операцію "Павутина" - Reuters08.06.25, 08:17 • 5694 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Війна
Курська область
Донецька область
Сумська область
Харківська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Херсонська область
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9