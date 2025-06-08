Почти 200 боевых столкновений за сутки: рф атакует, ВСУ держат оборону на ключевых направлениях - Генштаб

В течение суток 7 июня на фронте зафиксировано 193 боевых столкновения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 92 авиаудара, в частности сбросил 168 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 6035 обстрелов, из них 89 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3066 дронов-камикадзе - рассказали военные.

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Также указывается, что агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Осоевка, Миропольское Сумской области; Харьков, Купянск-Узловой Харьковской области; Новопавловка, Малиевка Днепропетровской области; Сухой Яр, Яблоновка, Новоэкономическое, Покровск, Шахово, Иванополье, Шевченко, Камышеваха Донецкой области; Ольговское, Железнодорожное, Новоандреевка, Орехов Запорожской области; Львово Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских систем и одну станцию РЭБ российских захватчиков - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении агрессор трижды штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Западного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошла одна атака оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Степовой Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское и Белогоровка.

На Северском направлении в течение дня враг совершил одно наступление на позиции наших подразделений возле Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Часового Яра, Маркового и в направлении Белой Горы и Предтечиного.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку от Торецка и в сторону Дилиевки и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 65 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Мирное, Елизаветовка, Проминь, Лысовка, Новосергеевка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Горехово, Котляровка, Богдановка, Новоукраинка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 25 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Богатырь, Веселое, Бурлацкое и Вольное Поле.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки противник совершил четыре попытки продвинуться вперед вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в сторону Новоандреевки.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 31 атаку российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 34 авиационных удара с применением 62 управляемых бомб, а также совершил 196 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности два - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Напомним

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, два средства противовоздушной обороны, самолет, 158 БПЛА оперативно-тактического уровня, семь ракет, 146 автомобилей и три единицы специальной техники оккупантов.

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