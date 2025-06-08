Втрати ворога за добу: ліквідовано 1120 окупантів, збито літак та 7 ракет
Київ • УНН
Протягом 7 червня українські захисники ліквідували 1120 російських військових, знищили літак та 7 крилатих ракет. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення наближаються до мільйона.
За добу 7 червня російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів, літак та 7 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 996150 (+1120) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10911 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11)
- артилерійських систем ‒ 28892 (+42)
- РСЗВ ‒ 1410 (0)
- засоби ППО ‒ 1183 (+2)
- літаків ‒ 414 (+1)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39651 (+158)
- крилаті ракети ‒ 3315 (+7)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51225 (+146)
- спеціальна техніка ‒ 3911 (+3)
Дані уточнюються.
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На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".
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