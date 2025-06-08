Втрати ворога за добу: ліквідовано 1120 окупантів, збито літак та 7 ракет

За добу 7 червня російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів, літак та 7 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 996150 (+1120) осіб ліквідовано

танків ‒ 10911 (+7)

бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11)

артилерійських систем ‒ 28892 (+42)

РСЗВ ‒ 1410 (0)

засоби ППО ‒ 1183 (+2)

літаків ‒ 414 (+1)

гелікоптерів ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39651 (+158)

крилаті ракети ‒ 3315 (+7)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51225 (+146)

спеціальна техніка ‒ 3911 (+3)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

На думку аналітиків ISW, російський диктатор володимир путін буде готовий до "повзучого" просування в Україні, доки не закінчиться людський ресурс. За словами експертів, путін вірить, що росія може "воювати роками, незважаючи на будь-які санкції".

155 боєзіткнень на фронті: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки