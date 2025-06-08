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Втрати ворога за добу: ліквідовано 1120 окупантів, збито літак та 7 ракет

Київ • УНН

 • 1828 перегляди

Протягом 7 червня українські захисники ліквідували 1120 російських військових, знищили літак та 7 крилатих ракет. Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення наближаються до мільйона.

Втрати ворога за добу: ліквідовано 1120 окупантів, збито літак та 7 ракет

За добу 7 червня російські війська втратили на війні з Україною 1120 солдатів, літак та 7 крилатих ракет. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 996150 (+1120) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10911 (+7)
      • бойових броньованих машин ‒ 22748 (+11)
        • артилерійських систем ‒ 28892 (+42)
          • РСЗВ ‒ 1410 (0)
            • засоби ППО ‒ 1183 (+2)
              • літаків ‒ 414 (+1)
                • гелікоптерів ‒ 337 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 39651 (+158)
                    • крилаті ракети ‒ 3315 (+7)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51225 (+146)
                            • спеціальна техніка ‒ 3911 (+3)

                              Дані уточнюються.

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                              Вадим Хлюдзинський

                              Вадим Хлюдзинський

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                              Gas TTF
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