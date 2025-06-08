Потери врага за сутки: ликвидировано 1120 оккупантов, сбит самолет и 7 ракет
Киев • УНН
В течение 7 июня украинские защитники ликвидировали 1120 российских военных, уничтожили самолет и 7 крылатых ракет. Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения приближаются к миллиону.
За сутки 7 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат, самолет и 7 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 996150 (+1120) человек ликвидировано
- танков ‒ 10911 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 22748 (+11)
- артиллерийских систем ‒ 28892 (+42)
- РСЗО ‒ 1410 (0)
- средства ПВО ‒ 1183 (+2)
- самолетов ‒ 414 (+1)
- вертолетов ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 39651 (+158)
- крылатые ракеты ‒ 3315 (+7)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51225 (+146)
- специальная техника ‒ 3911 (+3)
Данные уточняются.
Напомним
По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".
155 боестолкновений на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях07.06.25, 22:54 • 2202 просмотра