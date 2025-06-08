Потери врага за сутки: ликвидировано 1120 оккупантов, сбит самолет и 7 ракет

За сутки 7 июня российские войска потеряли на войне с Украиной 1120 солдат, самолет и 7 крылатых ракет. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 996150 (+1120) человек ликвидировано

танков ‒ 10911 (+7)

боевых бронированных машин ‒ 22748 (+11)

артиллерийских систем ‒ 28892 (+42)

РСЗО ‒ 1410 (0)

средства ПВО ‒ 1183 (+2)

самолетов ‒ 414 (+1)

вертолетов ‒ 337 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 39651 (+158)

крылатые ракеты ‒ 3315 (+7)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 51225 (+146)

специальная техника ‒ 3911 (+3)

Данные уточняются.

Напомним

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор владимир путин будет готов к "ползучему" продвижению в Украине, пока не закончится человеческий ресурс. По словам экспертов, путин верит, что россия может "воевать годами, несмотря на любые санкции".

155 боестолкновений на фронте: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях