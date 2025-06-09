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Атаки врага на Херсонскую громаду: четверо раненых, повреждены дома - МВА

Киев • УНН

 • 456 просмотра

российские войска продолжают обстреливать Херсонскую громаду, в результате чего ранены четверо человек. Повреждены дома и объекты социальной инфраструктуры в Антоновке, Херсоне, Садовом и Приднепровском.

Атаки врага на Херсонскую громаду: четверо раненых, повреждены дома - МВА

россияне не прекращают обстрелы Херсонской общины. За последние сутки атакам подверглись Антоновка, Херсон, Садовое и Приднепровское. Ранены четверо людей, повреждены дома и социальная инфраструктура. Об этом сообщил председатель Херсонской ГВА Ярослав Шанько, передает УНН.

Детали

По его словам, накануне под вражескими обстрелами оказались Антоновка, Херсон и Садовое и Приднепровское. Поврежден частный дом, учреждения социальной сферы. Пострадали четыре человека.

Все пострадавшие госпитализированы в среднем состоянии тяжести. Всем оказывается соответствующая медицинская помощь

 - добавил он.

Шанько также подчеркнул, что с начала июня произошло уже 316 ударов со стороны россии по Херсонской общине. Из них – 165 – это обстрелы с помощью дронов, 143 – артиллерии и 8 – КАБа.

В результате обстрелов с начала месяца погибли семь человек, еще 62 - получили ранения, в том числе трое детей.

Среди 44 пожаров, которые возникли в последнее время на Херсонщине, 30 были в результате обстрелов со стороны российских военных. 14 – в результате сжигания сухостоя.

К сожалению случаи, когда россияне атакуют наши экстренные службы – далеко не единичны, это целенаправленная атака россии. Они намеренно атакуют медиков, спасателей, волонтеров, правоохранителей и других, кто приезжает на помощь людям, которые были ранены. Это сознательная тактика террора со стороны россии 

- подытожил он.

Глава ГВА добавил, что "дроновая ситуация" в городе чрезвычайно тяжелая, враг постоянно атакует с БпЛА. Администрация пытается обеспечить военных всем необходимым для противодействия дронам.

Но это война технологий. Дроны постоянно совершенствуются, все развивается и нужно время, чтобы этому противодействовать 

- пояснил он.

Почти 200 боевых столкновений за сутки: рф атакует, ВСУ держат оборону на ключевых направлениях - Генштаб08.06.25, 08:42 • 4050 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Война
Херсон
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