Не только зэков: оккупанты бросают на фронт "военную комендатуру лнр" из-за нехватки живой силы

российские оккупанты бросают в бой не только заключенных, но и жителей оккупированных территорий Украины. В частности, это касается представителей т.н. "военной комендатуры лнр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

В оккупированном Луганске сотрудникам "военной комендатуры" так называемой "лнр" начали принудительно предоставлять статус штурмовиков и отправлять на передовую. Причина – острая нехватка живой силы на фронте.

Без подготовки, без выбора — людей из тыла бросают в зону боевых действий, чтобы затыкать дыры в разваливающемся фронте. Это еще одно свидетельство кадрового и морального кризиса в армии рф и ее марионеточных структур