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Не только зэков: оккупанты бросают на фронт "военную комендатуру лнр" из-за нехватки живой силы

Киев • УНН

 • 870 просмотра

В оккупированном Луганске сотрудников "военной комендатуры лнр" принудительно отправляют на передовую в качестве штурмовиков. Это делается из-за острой нехватки живой силы на фронте.

Не только зэков: оккупанты бросают на фронт "военную комендатуру лнр" из-за нехватки живой силы

российские оккупанты бросают в бой не только заключенных, но и жителей оккупированных территорий Украины. В частности, это касается представителей т.н. "военной комендатуры лнр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

В оккупированном Луганске сотрудникам "военной комендатуры" так называемой "лнр" начали принудительно предоставлять статус штурмовиков и отправлять на передовую. Причина – острая нехватка живой силы на фронте.

Без подготовки, без выбора — людей из тыла бросают в зону боевых действий, чтобы затыкать дыры в разваливающемся фронте. Это еще одно свидетельство кадрового и морального кризиса в армии рф и ее марионеточных структур

– заявили партизаны.

Напомним

Представители движения "АТЕШ" нашли в российском санкт-петербурге предприятие, которое занимается улучшением дронов для оккупационной армии. "Ситроникс КТ" разрабатывает и обслуживает БПЛА с дальностью более 200 км и готовит операторов для минобороны рф.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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