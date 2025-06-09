Не лише зеків: окупанти кидають на фронт "військову комендатуру лнр" через брак живої сили

російські окупанти кидають в бій не лише в’язнів, а й мешканців окупованих територій України. Зокрема, це стосується представників т.зв. "військової комендатури лнр". Про це повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

В окупованому Луганську співробітникам "військової комендатури" так званої "лнр" почали примусово надавати статус штурмовиків та відправляти на передову. Причина – гостра нестача живої сили на фронті.

Без підготовки, без вибору — людей з тилу кидають у зону бойових дій, аби затикати дірки у фронті, що розвалюється. Це ще одне свідчення кадрової та моральної кризи в армії рф та її маріонеткових структур