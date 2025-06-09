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Не лише зеків: окупанти кидають на фронт "військову комендатуру лнр" через брак живої сили

Київ • УНН

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В окупованому Луганську співробітників "військової комендатури лнр" примусово відправляють на передову як штурмовиків. Це робиться через гостру нестачу живої сили на фронті.

Не лише зеків: окупанти кидають на фронт "військову комендатуру лнр" через брак живої сили

російські окупанти кидають в бій не лише в’язнів, а й мешканців окупованих територій України. Зокрема, це стосується представників т.зв. "військової комендатури лнр". Про це повідомляє УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

В окупованому Луганську співробітникам "військової комендатури" так званої "лнр" почали примусово надавати статус штурмовиків та відправляти на передову. Причина – гостра нестача живої сили на фронті.

Без підготовки, без вибору — людей з тилу кидають у зону бойових дій, аби затикати дірки у фронті, що розвалюється. Це ще одне свідчення кадрової та моральної кризи в армії рф та її маріонеткових структур

– заявили партизани.

Нагадаємо

Представники руху "АТЕШ" знайшли у російському санкт-петербурзі підприємство, яке займається покращенням дронів для окупаційної армії. "Сітронікс КТ" розробляє та обслуговує БПЛА з дальністю понад 200 км та готує операторів для міноборони рф.

Євген Устименко

Євген Устименко

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