12 человек пострадали во время турбулентности на рейсе Qatar Airways

Двенадцать человек получили ранения после того, как в воскресенье самолет авиакомпании Qatar Airways из Дохи в Дублин попал в турбулентность. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Детали

Рейс, который приземлился в Дублине незадолго до 13:00 по местному времени, встретили экстренные службы, включая полицию аэропорта и пожарно-спасательную службу.

Согласно заявлению дублинского аэропорта, в результате инцидента пострадали шесть пассажиров и шесть членов экипажа, восемь из которых были доставлены в больницу после осмотра. Рейс QR017 авиакомпании Qatar Airways подвергся турбулентности во время полета над Турцией, говорится в сообщении.

Аэропорт Дублина заявил, что оказывает помощь пассажирам и персоналу, и это не повлияло на работу. Обратный рейс самолета в Доху, рейс QR018, запланирован, как и ожидалось, хотя его вылет будет отложен, сообщили в аэропорту.

В заявлении CNN Qatar Airways сообщила, что самолет благополучно приземлился в Дублине, но «небольшое количество пассажиров и членов экипажа получили незначительные травмы во время полета и сейчас им оказывается медицинская помощь».

British Airways приостанавливает все рейсы в Тель-Авив