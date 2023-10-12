British Airways приостанавливает все рейсы в Тель-Авив

КИЕВ. 12 октября. УНН. Британская авиакомпания British Airways заявила, что приостанавливает все свои рейсы в Тель-Авив после того, как перенаправила рейс из Лондона обратно в Британию из-за проблем безопасности в Израиле. Об этом пишет Reuters, передает УНН.