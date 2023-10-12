British Airways приостанавливает все рейсы в Тель-Авив
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Британская авиакомпания British Airways заявила, что приостанавливает все свои рейсы в Тель-Авив после того, как перенаправила рейс из Лондона обратно в Британию из-за проблем безопасности в Израиле. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Также британские авиалинии Virgin Atlantic сообщили, что приостанавливают все рейсы в Тель-Авив на следующие 72 часа, ссылаясь на безопасность пассажиров и экипажа.
Представитель администрации израильских аэропортов сказал, что ракеты летели вокруг Тель-Авива, но непосредственной угрозы для рейса или аэропорта Бен-Гуриона не было.
Правительства и авиакомпании стремились добавить рейсы из Израиля для эвакуации граждан своей страны, в то время как израильские авиакомпании стремились вернуть резервистов в Израиль.
По данным веб-сайта отслеживания рейсов FlightRadar, British Airways выполняла один ежедневный рейс в Тель-Авив до приостановки.
Дополнение
После неожиданного нападения палестинского боевика ХАМАС на Израиль в субботу многие международные авиакомпании приостановили полеты в Тель-Авив и из него.
Flydubai заявил в среду, что сократит количество рейсов в Тель-Авив с четырех до двух в день.
Правительство США ведет переговоры с авиакомпаниями, поощряя их возобновить полеты. Там заявили, что изучают варианты, в том числе чартерные рейсы, чтобы помочь гражданам США вылететь в соседние страны, где они могут воспользоваться коммерческими рейсами в США.
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Чикагская авиакомпания United Airlines (UAL.O) заявила в среду, что в ближайшие дни выполнит два дополнительных рейса между Ньюарком, Нью-Джерси и Афинами, чтобы помочь американцам, пытающимся вернуться домой из Израиля.